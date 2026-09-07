'Liverpool hield toptransfer van Chelsea tegen door... speler een toekomstige plaats aan te bieden op Anfield'

Chelsea FC stond op de allerlaatste dag van de zomermercato héél dicht bij de komst van Lamine Camara. Alle partijen waren klaar om groen licht te geven. Tot Liverpool FC er op een héél opvallende manier een stokje tussen kwam steken.

Lamine Camara stond héél dichtbij een transfer naar Chelsea FC. The Blues hadden een akkoord met AS Monaco over een transfersom van 55 miljoen euro. Ook de 22-jarige Senegalees was de koffers al aan het pakken om naar Londen te verhuizen.

Enkele uren voor het verstrijken van de deadline - de medische proeven van Camara waren zelfs al ingepland - stak Liverpool FC een volledige boom tussen de Londense wielen. En vooral de manier waarop is ongezien voor het moderne voetbal.

Liverpool FC houdt verhuis van Lamine Camara tegen met... toekomstige transferbelofte

De Engelse media weten dat Liverpool contact heeft gelegd met Monaco én Camara om… een toekomstige transfer te bedisselen. The Reds vroegen beide partijen om géén overhaaste beslissingen te nemen.

Liverpool ziet in Camara dé ideale opvolger voor Alexis Mac Allister. De 27-jarige Argentijn heeft een contract tot medio 2028 en praatte afgelopen zomer met Manchester City én Real Madrid over een transfer. En die gesprekken zijn allesbehalve voltooid verleden tijd.

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In het Nederlands: Liverpool verwacht dat Mac Allister geen contractverlenging zal tekenen én volgende zomer wil vertrekken. De Engelse grootmacht moét dus op zoek naar een vervanger voor de Argentijn. En zo komt Camara op de proppen.





Al is Liverpool nog een stapje verder gegaan. The Reds lieten Monaco al weten dat ze bereid zijn om zeventig miljoen euro te betalen voor de 37-voudig Senegalees international. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op veertig miljoen euro.

Neemt Liverpool FC héél binnenkort het initiatief om Lamine Camara binnen te halen?

Camara en Monaco beslisten om te wachten én de 22-jarige middenvelder enkele maanden extra in het prinsdom te houden. Om eerstdaags een akkoord met Liverpool te vinden? Of komt Chelsea met een nog aantrekkelijker voorstel op de proppen?