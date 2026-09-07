Lommel-coach Johnson en kapitein Schoofs hebben duidelijke boodschap voor de supporters

Lommel SK hield vrijdagavond geen punten over aan het duel met Club Brugge, maar rond het veld bleef vooral een ander gevoel hangen. De promovendus speelde voor een uitverkocht stadion en kreeg na afloop veel waardering van de eigen aanhang. Zowel coach Lee Johnson als kapitein Lucas Schoofs zag daarin een belangrijk signaal.

Voor Lommel was het de eerste echte topper sinds de terugkeer naar het hoogste niveau. Iets minder dan 8.000 supporters zakten af naar het stadion en zorgden voor een sfeer die bij Schoofs herinneringen opriep.

“Het deed een beetje denken aan de hoogdagen van vroeger. Een vol huis met zoveel mensen, dat is gewoon prachtig. Dat smaakt alleen maar naar meer”, vertelde de middenvelder bij ons.

Schoofs wijst naar wat er na de wedstrijd gebeurde

Ook na het laatste fluitsignaal bleef de steun komen. Lommel had dan wel verloren, maar de reactie van de tribunes maakte indruk op de spelersgroep.

“Ik heb na de wedstrijd ook tegen de jongens gezegd: luister eens naar die supporters. Zij hebben hier echt van genoten”, vertelde Schoofs. “We hebben dan wel geen punten gepakt, maar dit is wel iets waarop we kunnen voortbouwen.”

Voor de kapitein draait het daarbij niet alleen om sfeer. Hij ziet ook een duidelijke link met de manier waarop Lommel wil voetballen. “Dit is ook waarvoor mensen naar het stadion komen. Als wij op deze manier blijven spelen, gaan de supporters daar plezier aan beleven. Daar moeten we mee doorgaan.”





Johnson wil alleen maar meer

Lee Johnson sloot zich volledig aan bij die woorden. De coach benadrukte hoeveel energie zijn ploeg uit zo’n avond haalt. “We willen daar alleen maar meer van. We houden van die sfeer en die energie. We hebben heel hard gewerkt om op het hoogste niveau terecht te komen en daar willen we ook van genieten.”

Johnson ziet de band met de supporters als iets wederzijds. “We willen dat de supporters plezier beleven aan onze prestaties en omgekeerd halen wij ook enorm veel energie uit hen.”

De Lommel-coach was dan ook bijzonder tevreden met de opkomst. “Ik was heel blij met de opkomst en wil iedereen uit de stad bedanken die vanavond naar de wedstrijd is gekomen. Hopelijk zijn ze trots op deze ploeg naar huis gegaan.”