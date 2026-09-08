Bijzonder goed nieuws voor de supporters van Beerschot

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Bijzonder goed nieuws voor de supporters van Beerschot
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De streekderby tegen Lierse kan vrijdagavond voor een sfeervol Kiel zorgen. De ticketverkoop loopt vlot en Beerschot heeft daarom opnieuw een extra tribune geopend. Een uitverkocht Olympisch Stadion komt stilaan in beeld.

Extra capaciteit komt opnieuw van pas

Supporters van Beerschot krijgen goed nieuws. Voor de komst van Lierse wordt namelijk opnieuw tribune 4 van het Olympisch Stadion opengesteld. Dat meldt Het Belang van Limburg. De extra tribune biedt plaats aan liefst 2.500 supporters.

Ook tegen Patro Eisden werd tribune 4 afgelopen weekend al gebruikt. Dat bleek toen geen overbodige luxe. De club ziet nu dat ook voor de derby tegen Lierse de belangstelling bijzonder groot is en de vraag naar tickets groot is.

Tribune was vorig seizoen nog gesloten

Dat tribune 4 opnieuw toegankelijk is, is opmerkelijk. De tribune aan de Atletenstraat moest in augustus vorig jaar immers dicht na een sanctie vanwege aanhoudende tekortkomingen op het vlak van de veiligheidsnormen.

Dit seizoen gelden er bovendien duidelijke voorwaarden om de tribune te mogen openen. Tribune 4 kan alleen gebruikt worden wanneer tribunes 1 en 3 volledig uitverkocht zijn. Beerschot lijkt opnieuw aan die voorwaarde te voldoen en zo meer fans in het stadion te mogen verwelkomen.

Ticketverkoop gaat bijzonder hard

Volgens de krant zijn er op dit moment ondertussen toch al ongeveer 5.500 plaatsen ingenomen voor de komst van Lierse, inclusief de zitplaatsen van de abonnees. De club anticipeert daarop door opnieuw extra capaciteit beschikbaar te maken in Tribune 4.

De belangstelling onderstreept meteen ook het belang van de streekderby. Vorig seizoen lokte de confrontatie eind augustus al 5.574 toeschouwers naar het Kiel. Met nog enkele dagen te gaan, wordt dit nu al overtroffen. En hoopt Beerschot uiteraard op nog veel meer volk.

Kiel maakt zich op voor derbyavond

Voor Beerschot is de opening van tribune 4 dan ook bijzonder goed nieuws. Niet alleen krijgt de club de mogelijkheid om meer supporters te ontvangen, ook de sfeer rond de derby kan daardoor nog een flinke boost krijgen.

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