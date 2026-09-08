Verrassende wending na duel in Challenger Pro League: scheidsrechter geeft fout toe

Club NXT beet zich stuk op Eupen en verloor zo zijn perfecte start in de Challenger Pro League. Toch overheerst bij coach Piet Cremers geen paniek. Vooral de manier waarop de scheidsrechter na afloop terugkwam op een beslissing, bleef hangen.

Perfecte start sneuvelt

Na overwinningen tegen Seraing en Patro Eisden stond Club NXT zaterdag voor een eerste echte test. Die draaide uit op een 0-1-nederlaag tegen KAS Eupen, waardoor de Brugse U23 zijn maximum kwijt is.

Toch zag Piet Cremers voldoende positieve elementen. De Nederlandse coach, die eerder als analist actief was bij NEC, Excelsior, NAC en Manchester City en later assistent werd bij Burnley en Wales, vond dat zijn jonge ploeg opnieuw volwassen voor de dag kwam.

“Toch ben ik best trots op de mature prestatie die we ook nu weer op de mat legden”, vertelde Cremers aan Het Laatste Nieuws. “Verliezen is altijd zuur, zeker ook door de manier waarop dat gebeurde.”

Doelpunt zorgt voor frustratie

De nederlaag kreeg een wrang randje toen een doelpunt werd afgekeurd. Cremers had nog geprobeerd om een challenge aan te vragen, maar dat bleek uiteindelijk onmogelijk. “Ik vroeg een challenge, maar de scheidsrechter had de fase al afgefloten vooraleer het schot vertrok en daardoor kon dat niet meer. Zonde”, legt Cremers uit.

De opvallendste wending kwam echter na het laatste fluitsignaal. Scheidsrechter Arne De Beuckelaer gaf volgens Cremers toe dat hij de fase verkeerd had beoordeeld en bood daarvoor zijn excuses aan.





Appreciatie

Hoewel de erkenning van de scheidsrechter gewaardeerd werd, maakte die het puntenverlies voor Club NXT uiteraard niet ongedaan. “De ref gaf achteraf toe dat hij in de fout was gegaan en verontschuldigde zich daarvoor, wat ik apprecieer”, aldus Cremers. “Maar het blijft een bittere pil voor ons, want van een fout was geen sprake.”

De Brugse coach bleef daarmee opvallend genuanceerd. Hij toonde begrip voor de arbitrale beslissing én voor de nieuwe technologie, maar wees tegelijk op de gevolgen ervan voor zijn ploeg.

Ook bij het tegendoelpunt was er controle

De nieuwe challengeprocedure speelde overigens nog een andere rol tijdens de wedstrijd. Bij het doelpunt van Eupen werd de situatie bekeken en bleek dat doelpuntenmaker Nadje volgens de controle niet in buitenspel noch in overtreding stond. Eupen mocht de 0-1 dus behouden.

Cremers staat in principe achter het systeem, ook al viel de beslissing deze keer nadelig uit voor Club NXT. “Alles wat ervoor zorgt dat voetbal eerlijk wordt, daar sta ik achter”, zegt hij. “Ook al bevonden wij ons vandaag aan de verkeerde kant van de streep.”