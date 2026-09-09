Champions League brengt opvallende Belgische duels en een historische primeur

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Champions League brengt opvallende Belgische duels en een historische primeur
Foto: © photonews
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Woensdagavond staan opnieuw enkele opvallende Champions League-affiches op het programma. Voor meerdere Belgen wordt het meteen een stevige test, terwijl ook enkele oude bekenden uit de Jupiler Pro League op het hoogste Europese podium aan de bak moeten.

Woensdag gaat de eerste speeldag van de Champions League verder, opnieuw met verschillende Belgen en voormalige spelers uit de Jupiler Pro League in actie. Een opvallend verhaal vinden we bij PSG-Slovan Bratislava. Yaya Touré, ex-speler van Beveren en voormalig assistent van Carl Hoefkens bij Standard, beleeft er zijn eerste Champions League-wedstrijd als hoofdtrainer. Daarmee wordt hij ook de eerste Afrikaanse T1 die dat bereikt.

Voor Touré en zijn Slovaakse ploeg wacht meteen een loodzware opdracht tegen de regerende dubbele Europese kampioen. Bij PSG lijkt Mika Godts op de bank te beginnen. Voor de grote wedstrijden wordt voorlopig gerekend op het aanvalstrio Désiré Doué, Ousmane Dembélé en Khvicha Kvaratskhelia.

Grote afspraken voor De Bruyne en Debast

Ook Charles Vanhoutte staat voor een lastige avond. Hij wordt bij Feyenoord in de basis verwacht op bezoek bij FC Barcelona. Ameen Al-Dakhil lijkt dan weer op de bank te beginnen bij Stuttgart, dat het thuis opneemt tegen Viking, de Noorse kampioen van vorig seizoen.

Een van de topaffiches van de avond is Napoli-Arsenal. Kevin De Bruyne wordt bij de Italianen aan de aftrap verwacht. Bij Arsenal is Leandro Trossard er niet meer bij, maar Christos Tzolis heeft zich intussen al in de basis gewerkt.

Ook Zeno Debast krijgt met Sporting CP een stevige opdracht. Hij moet mee de aanval van Galatasaray proberen af te stoppen, met namen als Victor Osimhen, Leroy Sané en Rafael Leão. Daarachter loopt bovendien ook İlkay Gündoğan rond.

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Tot slot staat er met Liverpool-Atlético Madrid nog een absolute topper op het programma, al zijn daar geen Belgische spelers bij betrokken.

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