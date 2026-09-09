Gaat dit nog problemen geven? Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst bij Rode Duivels

Thibaut Courtois heeft duidelijkheid gegeven over zijn interlandplanning. De doelman van Real Madrid zal de volledige Nations League-campagne aan zich voorbij laten gaan en kiest bewust voor extra rust. Pas bij de kwalificatiewedstrijden voor het EK stelt hij zich opnieuw beschikbaar voor de Rode Duivels.

Courtois had na het WK al aangegeven dat hij zijn programma bij de nationale ploeg mogelijk zou afbouwen. Nu heeft hij de knoop definitief doorgehakt. Bij Het Laatste Nieuws bevestigde hij dat hij de Nations League niet zal spelen.

“Ik heb de keuze gemaakt om de volledige Nations League-campagne niet te spelen met de Rode Duivels. Tenzij de bondscoach in de problemen komt met blessures; dan kan ik uitzonderlijk opgeroepen worden. Dat wil ook zeggen dat ik bij een eventuele Final Four niet speel.”

Courtois keert terug voor EK-kwalificaties

De beslissing betekent niet dat Courtois stopt als international. Voor de kwalificatiewedstrijden richting het EK wil hij opnieuw beschikbaar zijn. Alleen kreeg hij van bondscoach Mark van Bommel meteen mee dat een basisplaats dan niet automatisch gegarandeerd is.

“Ik stel mij weer beschikbaar voor de kwalificatiewedstrijden van het EK. Voor Van Bommel is dat goed, maar hij antwoordde dat hij mij dan geen basisplaats kan garanderen.”

Courtois lijkt daar vrede mee te hebben. Hij weet dat een andere doelman tijdens zijn afwezigheid zijn kans kan grijpen en wil zich nadien opnieuw bewijzen.





Geen automatische terugkeer onder de lat

“Als de doelman die de Nations League keept het goed doet, kan het zijn dat Van Bommel met hem doorgaat. Ik wil evenwel vechten voor mijn plaats. Ik wil bewijzen dat ik dan weer eerste keeper ben.”

De keuze komt op een moment waarop Courtois bij Real Madrid nog altijd een belangrijke rol speelt. Dinsdagavond stond hij tussen de palen in de Champions League tegen Inter en hielp hij zijn ploeg mee aan een 2-1-overwinning.

Voor de Rode Duivels ontstaat nu tijdelijk een nieuw scenario onder de lat. Courtois stapt voor de Nations League bewust opzij, maar plant wel een terugkeer zodra de EK-kwalificaties beginnen.