"Voelt als thuiskomen": Dries Mertens zet bijzondere stap in carrière als ex-voetballer

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
"Voelt als thuiskomen": Dries Mertens zet bijzondere stap in carrière als ex-voetballer
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Dries Mertens (39) is ondertussen voetballer af, maar de voormalige Rode Duivel is nog altijd verzot op het spelletje. De Leuvenaar nam woensdag als analist een nieuwe stap in zijn carrière als ex-voetballer.

Mertens is een clubicoon bij Napoli

Mertens hing zijn voetbalschoenen vorig jaar aan de haak. Na enkele jaren bij de Turkse topclub Galatasaray vond hij dat het welletjes was geweest. Mertens breide in Turkije nog enkele mooie jaren aan zijn carrière. Hij was er nog goed voor drie titels, één beker en één Supercup. Mertens klokte uiteindelijk af op 135 duels voor Galatasaray, waarin hij 25 keer scoorde en 44 assists gaf.

Hij speelde slechts voor één club meer wedstrijden: Napoli. Bij de Italiaanse club groeide onze landgenoot uit tot een clubicoon. Met 148 doelpunten in 397 duels kroonde hij zich tot topschutter aller tijden van Napoli, een record dat nog altijd op zijn naam staat.

Mertens start zijn carrière als analist bij Napoli

Het stond dan ook in de sterren geschreven dat Mertens zijn carrière als analist zou aftrappen bij een wedstrijd van Napoli. De voormalige aanvaller mocht woensdagavond voor Prime Video aanschuiven voor de wedstrijd tussen zijn ex-club en Arsenal. "Hier terugkomen voelt als thuiskomen", klonk het veelzeggend. Met Gianfranco Zola en Clarence Seedorf als collega-analisten was Mertens in mooi gezelschap.

Mertens verkent de andere kant van het voetbal

Mertens blijft zo actief in de voetbalwereld en verkent de andere kant van de sport die hem zoveel heeft gegeven. Niet zo lang geleden werd ook bekend dat Mertens in Sporting Hasselt is gestapt als investeerder. Dat nieuws werd bekendgemaakt met een schitterend filmpje op sociale media.

Mertens werd even gelinkt aan Hasselt als mogelijke versterking, maar houdt het bij een rol als geldschieter. Na zijn vuurdoop als analist in Napels zal ook de Belgische markt misschien wel toehappen. Mertens zou zo in de voetsporen treden van heel wat andere ex-voetballers, zoals Toby Alderweireld, die regelmatig op de Belgische tv te zien is om wedstrijden te analyseren.

Lees ook... Noa Lang maakt het te bont: Napoli treft harde maatregel

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Arsenal
Napoli
Dries Mertens

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 2-3 Aston Villa Aston Villa
AEK Athene AEK Athene 1-0 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 2-1 Inter Milaan Inter Milaan
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 2-3 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 0-2 Manchester City Manchester City
Barcelona Barcelona 5-1 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 Viking FK Viking FK
Liverpool FC Liverpool FC 2-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 6-1 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 0-1 Arsenal Arsenal
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 3-1 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe Fenerbahçe 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Praag Slavia Praag 10/09 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 10/09 Bodø Glimt Bodø Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig

Nieuwste reacties

Meut Meut over Na Bosman en Diarra nu Refaelov? Belgisch voetbal doet juridisch daveren Don Bozhinov Don Bozhinov over BREAKING: Marc Overmars stopt per direct bij Antwerp en komt meteen met uitleg IRush IRush over 🎥 Zoon van bondscoach Mark van Bommel in oog van de storm: "Hij moet naar de psycholoog" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Peter Vandenbempt ziet bijkomende domper voor Antwerp na vertrek Overmars RememberLierse RememberLierse over Club Brugge - Aston Villa: 2-3 Frosties Frosties over "Mijn schrik is echt dat ze niet doorgaan": Hein Vanhaezebrouck zet serieuze vraagtekens bij Club Brugge JaKu JaKu over Philippe Albert is bijzonder scherp voor bondscoach Mark Van Bommel: "Waar zijn we mee bezig?" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Na één interland: alweer laat toptalent Rode Duivels links liggen filip hendrix filip hendrix over Vraagtekens bij het Antwerp van Compper: heeft hij wel de spelers ervoor? Swakke25 Swakke25 over Antwerp handelt meteen na exit Marc Overmars Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved