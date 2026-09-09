"Voelt als thuiskomen": Dries Mertens zet bijzondere stap in carrière als ex-voetballer

Dries Mertens (39) is ondertussen voetballer af, maar de voormalige Rode Duivel is nog altijd verzot op het spelletje. De Leuvenaar nam woensdag als analist een nieuwe stap in zijn carrière als ex-voetballer.

Mertens is een clubicoon bij Napoli

Mertens hing zijn voetbalschoenen vorig jaar aan de haak. Na enkele jaren bij de Turkse topclub Galatasaray vond hij dat het welletjes was geweest. Mertens breide in Turkije nog enkele mooie jaren aan zijn carrière. Hij was er nog goed voor drie titels, één beker en één Supercup. Mertens klokte uiteindelijk af op 135 duels voor Galatasaray, waarin hij 25 keer scoorde en 44 assists gaf.

Hij speelde slechts voor één club meer wedstrijden: Napoli. Bij de Italiaanse club groeide onze landgenoot uit tot een clubicoon. Met 148 doelpunten in 397 duels kroonde hij zich tot topschutter aller tijden van Napoli, een record dat nog altijd op zijn naam staat.

Mertens start zijn carrière als analist bij Napoli

Het stond dan ook in de sterren geschreven dat Mertens zijn carrière als analist zou aftrappen bij een wedstrijd van Napoli. De voormalige aanvaller mocht woensdagavond voor Prime Video aanschuiven voor de wedstrijd tussen zijn ex-club en Arsenal. "Hier terugkomen voelt als thuiskomen", klonk het veelzeggend. Met Gianfranco Zola en Clarence Seedorf als collega-analisten was Mertens in mooi gezelschap.

Mertens verkent de andere kant van het voetbal

Mertens blijft zo actief in de voetbalwereld en verkent de andere kant van de sport die hem zoveel heeft gegeven. Niet zo lang geleden werd ook bekend dat Mertens in Sporting Hasselt is gestapt als investeerder. Dat nieuws werd bekendgemaakt met een schitterend filmpje op sociale media.

Mertens werd even gelinkt aan Hasselt als mogelijke versterking, maar houdt het bij een rol als geldschieter. Na zijn vuurdoop als analist in Napels zal ook de Belgische markt misschien wel toehappen. Mertens zou zo in de voetsporen treden van heel wat andere ex-voetballers, zoals Toby Alderweireld, die regelmatig op de Belgische tv te zien is om wedstrijden te analyseren.



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