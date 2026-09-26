Marc Degryse plaatst belangrijke kanttekening bij eerste zege Van Bommel: "Kijk naar vijf jaar geleden"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Marc Degryse plaatst belangrijke kanttekening bij eerste zege Van Bommel: "Kijk naar vijf jaar geleden"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Een geslaagde start voor Mark van Bommel bij de Rode Duivels. Die conclusie kunnen we trekken na de 0-2-zege op het veld van Italië. Marc Degryse zag dat het goed was, maar plaatst meteen ook een belangrijke kanttekening bij het resultaat.

De Belgen begonnen goed aan de wedstrijd en legden veel intensiteit aan de dag in het Stadio Olimpico. Dat vertaalde zich na twintig minuten in de knappe 0-1 van Mika Godts. De winger van PSG legde met een schijnbeweging enkele verdedigers in de luren en werkte beheerst af: 0-1.

Godts kwam voor de pauze nog dicht bij een tweede treffer, waarna Lammens na de pauze een paar keer goed moest tussenkomen. Dodi Lukebakio deelde halfweg de tweede helft het nekschot uit. Met zijn heerlijke linker schilderde hij de tweede Belgische treffer binnen.

Een zwak Italië

De Italianen konden zich niet herstellen van die opdoffer en blijven in hetzelfde bedje ziek. Marc Degryse wil bij Het Laatste Nieuws vooral de goede eerste helft van de Duivels onthouden, maar plaatst ook een belangrijke kanttekening. "Daarbij moeten we wel de nuance plaatsen dat dit Italië zwak was", klinkt het.

Degryse maakt daarbij de vergelijking met het Italiaanse team dat vijf jaar geleden België uitschakelde op het EK. Iconen als Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini maakten destijds de dienst uit achterin. De Italiaanse verdediging van nu bevat veel minder kwaliteit. "Het stond niet goed, ze straalden niks uit", vindt Degryse.

Degryse denkt dat Frankrijk een ander verhaal wordt

Degryse was ook niet verrast door de uitslag, omdat de Italianen echt vanaf nul moeten beginnen nadat ze drie opeenvolgende WK's vanaf de zijlijn moesten toekijken. Maandag, tegen Frankrijk, zullen de Duivels een tegenstander van een ander niveau treffen. Zelfs zonder Kylian Mbappé, de geblesseerde superster van Les Bleus.

Lees ook... Buitenlandse pers is lyrisch voor Rode Duivels

De vraag is nu welk Frankrijk we zullen zien in het Koning Boudewijnstadion. De Fransen deden in Turkije wat ze moesten doen en haalden  het met 0-1. Maar net als bij de Duivels is het te vroeg om een vast patroon op te merken. Al staan beide teams momenteel toch een pak verder dan Italië; dat lijkt duidelijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Italië
Marc Degryse
Mika Godts
Dodi Lukebakio

Meer nieuws

Buitenlandse pers is lyrisch voor Rode Duivels

Buitenlandse pers is lyrisch voor Rode Duivels

11:30
1
🎥 Blik op de speech van de nieuwe bondscoach: alsof u zelf in de kleedkamer bent

🎥 Blik op de speech van de nieuwe bondscoach: alsof u zelf in de kleedkamer bent

16:40
Mika Godts kreeg kristalhelder signaal van de bondscoach: dit zeggen ze zelf

Mika Godts kreeg kristalhelder signaal van de bondscoach: dit zeggen ze zelf

07:30
3
Moet Jérémy Doku vrezen voor zijn plek bij de Rode Duivels? "Hij kan een concurrent worden"

Moet Jérémy Doku vrezen voor zijn plek bij de Rode Duivels? "Hij kan een concurrent worden"

07:00
17
Van Bommel met handen in het haar: deze twee Duivels ontbreken tegen Frankrijk

Van Bommel met handen in het haar: deze twee Duivels ontbreken tegen Frankrijk

13:00
9
Vijf dingen om te onthouden over de Rode Duivels na match in Italië

Vijf dingen om te onthouden over de Rode Duivels na match in Italië

12:30
6
LIVE - Interlandbreak: dit wordt de scheidsrechter voor de clash met Frankrijk

LIVE - Interlandbreak: dit wordt de scheidsrechter voor de clash met Frankrijk

18:17
Droomdebuut? Zo verliep het eerste optreden van Sébastien Pocognoli bij Schotland

Droomdebuut? Zo verliep het eerste optreden van Sébastien Pocognoli bij Schotland

19:00
🎥 Big Rom in de clinch met Italiaanse doelman: dit is de reden

🎥 Big Rom in de clinch met Italiaanse doelman: dit is de reden

09:30
6
Iedereen unisono na zware straf: "Ruben Van Gucht gedroeg zich als een verwende kleuter" De derde helft

Iedereen unisono na zware straf: "Ruben Van Gucht gedroeg zich als een verwende kleuter"

18:30
Live. Transfernieuws 26/9: Bayern München mikt hoog en wil shoppen bij Barcelona

Live. Transfernieuws 26/9: Bayern München mikt hoog en wil shoppen bij Barcelona

18:00
Ondanks interesse van Lyon en concreet Ajax: de beste 'transfer' van KV Mechelen is ...

Ondanks interesse van Lyon en concreet Ajax: de beste 'transfer' van KV Mechelen is ...

17:20
Marc Coucke komt met persoonlijke ontboezeming over Gentse Overpoort De derde helft

Marc Coucke komt met persoonlijke ontboezeming over Gentse Overpoort

16:00
9
'Manchester City naar vierde klasse?'

'Manchester City naar vierde klasse?'

15:30
1
Foutje tegen Spanje nu écht vergeten? Dit hebben Lammens én Degryse te vertellen

Foutje tegen Spanje nu écht vergeten? Dit hebben Lammens én Degryse te vertellen

10:30
13
Ex-speler Anderlecht haalt uit: "Zelfs geen onderhandelingen"

Ex-speler Anderlecht haalt uit: "Zelfs geen onderhandelingen"

14:30
Rode Duivels maken statement in Italië en bezorgen Van Bommel perfecte start

Rode Duivels maken statement in Italië en bezorgen Van Bommel perfecte start

22:39
Tom Caluwé legt opvallende beslissing van KV Mechelen uit

Tom Caluwé legt opvallende beslissing van KV Mechelen uit

14:00
1
Besnik Hasi laat zich uit over Lukaku en bekent: "Ik wilde deze speler van Anderlecht"

Besnik Hasi laat zich uit over Lukaku en bekent: "Ik wilde deze speler van Anderlecht"

13:30
4
The Fox ziet speler knallen bij Union na falen bij Anderlecht

The Fox ziet speler knallen bij Union na falen bij Anderlecht

10:00
2
Besnik Hasi rekent af met RSC Anderlecht: "Niet eerlijk geweest met mij"

Besnik Hasi rekent af met RSC Anderlecht: "Niet eerlijk geweest met mij"

09:00
7
Vader Mark en zoon Ruben van Bommel hebben nóg iets te vieren na schitterende assist

Vader Mark en zoon Ruben van Bommel hebben nóg iets te vieren na schitterende assist

21:45
2
'Club Brugge mikt hoog met winger en krijgt meteen dit antwoord'

'Club Brugge mikt hoog met winger en krijgt meteen dit antwoord'

08:30
4
Nu écht 'The Last Dance'? Klapper Messi zorgt voor volkstoeloop

Nu écht 'The Last Dance'? Klapper Messi zorgt voor volkstoeloop

08:00
Frankrijk wint van Turkije, maar slikt stevige opdoffer voor duel tegen Rode Duivels

Frankrijk wint van Turkije, maar slikt stevige opdoffer voor duel tegen Rode Duivels

23:10
Anderlecht zal het graag zien: smaakmaker aan het kanon in Nations League

Anderlecht zal het graag zien: smaakmaker aan het kanon in Nations League

22:55
Meer details bekend: 'Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?'

Meer details bekend: 'Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?'

22:35
9
Ex-speler van OHL en KV Kortrijk praat openlijk over donkere periode: "Ik had het mentaal zwaar"

Ex-speler van OHL en KV Kortrijk praat openlijk over donkere periode: "Ik had het mentaal zwaar"

22:15
Controverse in Nederland-Duitsland: Klopp dient Van Dijk duidelijk van antwoord

Controverse in Nederland-Duitsland: Klopp dient Van Dijk duidelijk van antwoord

20:55
Nieuwkomer voelt zich uitstekend bij KV Kortrijk: "We zijn de perfecte match"

Nieuwkomer voelt zich uitstekend bij KV Kortrijk: "We zijn de perfecte match"

21:25

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 1
Nederland Nederland 1-1 Duitsland Duitsland
Servië Servië 1-2 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 3-2 Denemarken Denemarken
Portugal Portugal 1-0 Wales Wales
Turkije Turkije 0-1 Frankrijk Frankrijk
Italië Italië 0-2 België België
Tsjechië Tsjechië 20:45 Kroatië Kroatië
Engeland Engeland 20:45 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over The Fox ziet speler knallen bij Union na falen bij Anderlecht Tofke Tofke over Moet Jérémy Doku vrezen voor zijn plek bij de Rode Duivels? "Hij kan een concurrent worden" seaside seaside over Opvallend: Marc Coucke troeft Sam Baro af ... in Gent: "Wil wisselen voor drie punten" Boktor Boktor over Van Bommel met handen in het haar: deze twee Duivels ontbreken tegen Frankrijk Meut Meut over Italië - België: 0-2 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Foutje tegen Spanje nu écht vergeten? Dit hebben Lammens én Degryse te vertellen King of Highbury King of Highbury over Besnik Hasi rekent af met RSC Anderlecht: "Niet eerlijk geweest met mij" Goro Goro over Buitenlandse pers is lyrisch voor Rode Duivels JaKu JaKu over Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge? Joe Joe over Vijf dingen om te onthouden over de Rode Duivels na match in Italië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved