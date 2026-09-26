Marc Degryse plaatst belangrijke kanttekening bij eerste zege Van Bommel: "Kijk naar vijf jaar geleden"

Een geslaagde start voor Mark van Bommel bij de Rode Duivels. Die conclusie kunnen we trekken na de 0-2-zege op het veld van Italië. Marc Degryse zag dat het goed was, maar plaatst meteen ook een belangrijke kanttekening bij het resultaat.

De Belgen begonnen goed aan de wedstrijd en legden veel intensiteit aan de dag in het Stadio Olimpico. Dat vertaalde zich na twintig minuten in de knappe 0-1 van Mika Godts. De winger van PSG legde met een schijnbeweging enkele verdedigers in de luren en werkte beheerst af: 0-1.

Godts kwam voor de pauze nog dicht bij een tweede treffer, waarna Lammens na de pauze een paar keer goed moest tussenkomen. Dodi Lukebakio deelde halfweg de tweede helft het nekschot uit. Met zijn heerlijke linker schilderde hij de tweede Belgische treffer binnen.

Een zwak Italië

De Italianen konden zich niet herstellen van die opdoffer en blijven in hetzelfde bedje ziek. Marc Degryse wil bij Het Laatste Nieuws vooral de goede eerste helft van de Duivels onthouden, maar plaatst ook een belangrijke kanttekening. "Daarbij moeten we wel de nuance plaatsen dat dit Italië zwak was", klinkt het.

Degryse maakt daarbij de vergelijking met het Italiaanse team dat vijf jaar geleden België uitschakelde op het EK. Iconen als Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini maakten destijds de dienst uit achterin. De Italiaanse verdediging van nu bevat veel minder kwaliteit. "Het stond niet goed, ze straalden niks uit", vindt Degryse.

Degryse denkt dat Frankrijk een ander verhaal wordt

Degryse was ook niet verrast door de uitslag, omdat de Italianen echt vanaf nul moeten beginnen nadat ze drie opeenvolgende WK's vanaf de zijlijn moesten toekijken. Maandag, tegen Frankrijk, zullen de Duivels een tegenstander van een ander niveau treffen. Zelfs zonder Kylian Mbappé, de geblesseerde superster van Les Bleus.



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De vraag is nu welk Frankrijk we zullen zien in het Koning Boudewijnstadion. De Fransen deden in Turkije wat ze moesten doen en haalden het met 0-1. Maar net als bij de Duivels is het te vroeg om een vast patroon op te merken. Al staan beide teams momenteel toch een pak verder dan Italië; dat lijkt duidelijk.