Van Bommel tast in het duister: welk gelaat toont het Frankrijk van Zidane in Brussel?

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Van Bommel tast in het duister: welk gelaat toont het Frankrijk van Zidane in Brussel?
Foto: © photonews
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De Rode Duivels spelen vrijdagavond in en tegen Italië. De volgende opdracht oogt op papier meteen een pak moeilijker: een thuiswedstrijd tegen Frankrijk. Les Bleus namen na het WK afscheid van Didier Deschamps en staan sinds kort onder leiding van Zinedine Zidane. Maar naar de plannen van de voormalige stervoetballer als bondscoach is het gissen.

Aftocht in mineur voor Didier Deschamps

Zidane nam over na het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Frankrijk zakte als topfavoriet af naar het toernooi en leek die rol aanvankelijk ook in te lossen. De Fransen walsten door de groepsfase. Ze versloegen Senegal (3-1), Irak (3-0) en Noorwegen (4-1). Smaakmakers Kylian Mbappé en Michael Olise waren op de afspraak. Mbappé schoot vier keer raak in de eerste drie wedstrijden; Olise deelde drie assists uit.

De Franse machine denderde vervolgens verder tegen de beenhouwers van Paraguay (0-1) en Marokko (2-0), maar stokte in de halve finales tegen Spanje. Frankrijk was onherkenbaar en werd door een scherp Spanje op een 2-0-nederlaag getrakteerd.

Het werd zo een aftocht in mineur voor Didier Deschamps, de man die Les Bleus verschillende trofeeën bezorgde. In 2018 won hij het WK; drie jaar later voegde hij daar ook de Nations League aan toe. Maar de roemloze uitschakeling tegen Spanje zorgde toch voor een bittere nasmaak bij de Franse fans.

Zidane moet de bittere nasmaak wegspoelen, maar hoe?

Het is aan Zidane om die weg te spoelen. De voormalige Ballon d'Or-winnaar zat jarenlang zonder werk na zijn laatste passage bij Real Madrid, de club waar hij als speler zelf het mooi weer maakte. Ook als trainer maakte hij er furore door onder meer drie keer op een rij de Champions League te winnen.

Zidane werd aan verschillende clubs gelinkt, maar leek te wachten op zijn kans bij het nationale elftal. Die is nu aangebroken. Maar wat mogen we verwachten van het Frankrijk van Zidane? De Franse oud-voetballer Édouard Duplan (o.a. ex-Utrecht) is bij de NOS "razend benieuwd".

"Ook omdat Zidane een nogal mysterieus figuur is en eigenlijk niemand precies weet wat zijn plannen zijn of welk voetbal hij wil spelen", vertelt Duplan. "Dat is hij trouwens altijd al geweest, mysterieus. Hij laat zich nu eenmaal niet graag interviewen. En als hij dat doet, blijft hij op de vlakte."

Een gebrek aan een echte voetbalidentiteit

Duplan zag Deschamps wel winnen, maar ziet de laatste jaren geen echte voetbalidentiteit bij de Franse nationale ploeg. Hij hoopt dat Zidane daarvoor zorgt en daar ook voldoende tijd voor krijgt. Toch dan is het koffiedik kijken. "Voor welk voetbal hij staat, weet eigenlijk niemand."

Zidane beleeft net als Mark van Bommel vrijdagavond zijn vuurdoop als bondscoach. De tegenstander is Turkije, dat in Izmit vooruitgestuwd zal worden door een fanatiek thuispubliek. De sierlijke ex-voetballer doorzwom echter al heel wat watertjes en zal wel raad weten met de moeilijke omstandigheden.

Hoe zullen de Fransen in Brussel voor de dag komen?

Zidane zal de wedstrijd tegen de Turken ongetwijfeld meteen aangrijpen om zijn stempel te drukken. Aan sterren geen gebrek. Met Mbappé voorop moet Frankrijk in staat zijn de Turken opzij te zetten. Maandag volgt dan België. Maar ook hoe de Fransen in onze hoofdstad voor de dag zullen komen, weet eigenlijk niemand.

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