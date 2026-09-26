Mika Godts kreeg kristalhelder signaal van de bondscoach: dit zeggen ze zelf

Mika Godts heeft zijn kans bij de Rode Duivels met beide handen gegrepen. De flankaanvaller stond tegen Italië meteen aan de aftrap en groeide uit tot een van de uitblinkers in de opener van de Nations League. Nochtans had Rudi Garcia hem in juni nog thuisgelaten voor de trip naar Seattle, ondanks zijn sterke seizoen bij Ajax.

Godts maakte tegen Italië duidelijk dat hij die ontgoocheling achter zich heeft gelaten. Zelf wilde hij na afloop evenwel niet spreken van een persoonlijke revanche. "Nee, ik stuur met deze prestatie geen boodschap. Ik ben gewoon blij dat ik hier ben."

"Ik heb een goede match gespeeld en we hebben als ploeg goed gepresteerd. We hebben uitgevoerd wat de coach vroeg: intensiteit brengen, hoog druk zetten en veel kansen creëren. We hadden misschien zelfs nog meer kunnen scoren", glimlachte Godts na zijn sterke wedstrijd.

Van Bommel gaf Godts vertrouwen en vrijheid

Opvallend was hoeveel vrijheid Godts kreeg in zijn spel. De aanvaller mocht in balbezit zijn acties maken en zijn tegenstander opzoeken, ook wanneer een eerste dribbel niet meteen lukte.

"De coach gaf mij persoonlijk niet zo veel instructies, behalve dan over het druk zetten zonder bal", vertelde Godts. "In balbezit zei hij vooral dat ik mijn dribbels moest blijven maken, ook als het een keer niet lukte. Dat vertrouwen doet enorm veel deugd."

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Bondscoach Mark Van Bommel bevestigde die aanpak achteraf op zijn persconferentie. "Ik heb hem gezegd dat hij moest blijven proberen, ook wanneer het niet werkte. Na één, twee, drie, vier, vijf, zes of zeven keer kan er uiteindelijk iets ontstaan zoals we vandaag hebben gezien", aldus Van Bommel. "Mika heeft een zeer goede wedstrijd gespeeld."



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Godts voelt zich thuis bij PSG

De Belgische international sprak ook over zijn eerste maanden in Parijs. Godts maakte deze zomer voor 55 miljoen euro de overstap naar Paris Saint-Germain en zegt zich snel te hebben aangepast aan zijn nieuwe omgeving. "Het loopt heel goed. Ik voel geen druk."

"De club gelooft in mij en mijn ploegmaats helpen mij veel om mij aan te passen. Ik ben rustig en probeer elke dag het beste van mezelf te geven", vertelde Godts, die dankzij zijn periode bij Anderlecht vlot Frans spreekt. De trainingen bij PSG helpen hem naar eigen zeggen om stappen vooruit te zetten.

"Ik leer natuurlijk veel op training. Ik probeer mijn acties te maken en mijn kwaliteiten te tonen. Mijn ploegmaats helpen me enorm en ik voel dat mijn niveau al is gestegen." Of zijn transfer naar een Europese topclub hem ook bij de Rode Duivels sterker heeft gemaakt? "Misschien. Het is altijd anders wanneer je bij een grote Europese club terechtkomt. Maar ik blijf nederig en ik blijf hard werken."