Eén Rode Duivel duidelijk uitblinker, een andere speelt hoog spel: "Naar Frankrijk voor revanche"

Het was niet moeilijk om een uitblinker aan te duiden bij de Rode Duivels, want de prestatie van één speler stak er toch wel bovenuit. Roméo Lavia was een verfrissing op het middenveld. Om dit te kunnen tonen bij de nationale ploeg, heeft hij een lange weg moeten afleggen.

"Het doet me goed", zegt de Chelsea-speler over zijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels. Bovendien was het bijzonder om uitgerekend in het Koning Boudewijnstadion aan de aftrap te staan. "Er was veel familie van mij aanwezig in het stadion. Ik voelde een grote fierheid om deze wedstrijd te spelen. Nerveus was ik niet. Ik voelde vooral de adrenaline en de goesting om het goed te doen."

Van de interactie met het publiek heeft hij evenzeer genoten. "Het onthaal van de supporters motiveert je nog meer. Mentaal waren het niet de makkelijkste jaren, maar ik kijk nu vooruit." Binnen de ploeg is ook het besef aanwezig welke lijdensweg het is geweest voor Lavia om zijn potentieel opnieuw te kunnen tonen.

Ngoy is blij voor Lavia

Nathan Ngoy kent hem bijvoorbeeld al van bij de jeugd. "We hebben al lang met mekaar gespeeld. We kennen elkaar goed. Het is een slimme jongen. Het gaat vanzelf om opnieuw met hem samen te spelen. Ja, het zijn moeilijke jaren geweest voor hem. Ik ben blij dat het nu beter en beter gaat", leeft de verdediger met hem mee.

Over Ngoy gesproken: hij deelde in de eerste helft een fikse por uit aan Barcola in een duel in de eigen zestien meter. Toen speelde hij even hoog spel. Vreesde hij niet dat er een strafschop zou volgen? "Neen, neen, ik heb geen schrik gehad. Ik heb mijn armen laag gehouden. Het was een evenwichtig duel, we deden beiden evenveel."

Revanchegevoelens voor Ngoy

Lees ook... Late opdoffer: Rode Duivels plooien pas voor sterk Frankrijk na klasseflits van Olise in slotminuten›

Door de nederlaag bleef Ngoy in elk geval ontgoocheld achter. "Het is zuur, want we hadden de kansen om te winnen. We moesten misschien wat stouter zijn op het einde. We wisten dat Frankrijk kwaliteiten had, maar wij ook. Het is kwestie van goed met alle situaties om te gaan. De terugmatch komt er nu aan. We gaan naar daar om revanche te nemen."