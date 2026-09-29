Schorsing bij de Rode Duivels: wordt dit zijn verrassende vervanger?

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De Rode Duivels krijgen na de nederlaag tegen Frankrijk even ademruimte. Dinsdag staat een vrije dag gepland, maar vanaf woensdag ligt de focus volledig op Turkije. Voor één speler lonkt een opvallende kans.

Moreira ontbreekt tegen Turkije

De nederlaag tegen Frankrijk heeft niet alleen gevolgen voor het klassement en het vertrouwen. Bondscoach Mark van Bommel moet voor de volgende Nations League-wedstrijd ook minstens één wijziging doorvoeren.

Diego Moreira is vrijdag niet beschikbaar tegen Turkije. De winger kreeg tegen Frankrijk zijn tweede gele kaart in evenveel wedstrijden in de Nations League en moet daardoor een schorsing uitzitten. Zijn afwezigheid opent meteen de deur voor een andere flankaanvaller.

Malick Fofana lijkt daarbij een belangrijke kandidaat, zo schrijft Het Laatste Nieuws. De speler van Olympique Lyonnais zat tegen zowel Italië als Frankrijk naast de wedstrijdselectie, maar zou nu mogelijk voor het eerst zijn kans krijgen bij de Rode Duivels.

Fofana krijgt nieuwe kans

Voor Fofana kan de wedstrijd tegen Turkije daardoor een belangrijk moment worden. De snelle flankspeler beschikt over eigenschappen die België op de vleugels extra mogelijkheden kunnen geven.

Tot dusver zat hij de eerste twee wedstrijden niet in de selectie. De schorsing van Moreira verandert die situatie. Van Bommel moet immers een nieuwe oplossing zoeken en Fofana behoort tot de opties.



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Een basisplaats zou bovendien betekenen dat de concurrentiestrijd op de flanken opnieuw wordt opengebroken. De bondscoach krijgt zo de mogelijkheid om een speler uit te testen die nog niet veel speelgelegenheid kreeg tijdens deze interlandperiode.

Rode Duivels nemen rust na Frankrijk

Na de 0-1-nederlaag tegen Frankrijk krijgen de internationals dinsdag een vrije dag. Daarmee krijgen de spelers de gelegenheid om de wedstrijd fysiek en mentaal te verwerken.

Vanaf woensdag wordt de voorbereiding op Turkije hervat. De Rode Duivels spelen vrijdagavond in Luik en zullen zich daar willen herpakken na het verlies tegen Frankrijk.

Nieuwe puzzel voor Van Bommel

De komende trainingen worden belangrijk voor Van Bommel. De bondscoach moet niet alleen een vervanger voor Moreira aanduiden, maar ook bepalen welke spelers het best passen bij zijn wedstrijdplan tegen Turkije.