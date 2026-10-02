📷 OFFICIEEL Patro Eisden heeft nieuwe coach: opvolger voor Stijn Stijnen bekend

Patro Eisden heeft snel een opvolger gevonden voor Stijn Stijnen. Emilio Ferrera neemt per direct de trainersfunctie over in Maasmechelen. De ervaren coach tekent een contract voor onbepaalde duur.

Emilio Ferrera keert terug naar de Challenger Pro League

Patro Eisden heeft officieel Emilio Ferrera aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De Brusselaar volgt Stijn Stijnen per direct op en krijgt een contract voor onbepaalde duur. Dat maakte de Limburgse club vrijdag bekend.

Ferrera brengt een pak ervaring mee naar Maasmechelen. De 63-jarige trainer stond in het verleden onder meer aan het roer bij Club Brugge, KRC Genk en KSC Lokeren. Zijn aanstelling komt er amper een dag nadat Stijnen bekendmaakte dat hij stopt als hoofdtrainer en zich voortaan volledig toelegt op zijn rol als sportief directeur.

De nieuwe coach kent zijn voorganger bovendien persoonlijk. Stijnen was doelman bij Club Brugge toen Ferrera daar trainer was. Die geschiedenis speelde mee in de keuze voor de nieuwe T1.

Stijnen kiest voor ervaring en structuur

Als sportief directeur had Stijnen zelf een belangrijke stem in de zoektocht naar zijn opvolger. Volgens de voormalige doelman waren ervaring en persoonlijkheid belangrijke voorwaarden.

“Ik ben een veeleisende trainer, die net als Stijn heel graag wil winnen”, verklaarde Ferrera op de website van Patro Eisden. Hij benadrukt daarmee meteen een belangrijk onderdeel van zijn voetbalvisie: winnen, discipline en prestaties.





Stijnen omschrijft Ferrera op zijn beurt als iemand die staat voor “discipline, structuur en werkethiek in zijn totaliteit”.

Nieuwe coach krijgt meteen duidelijke opdracht

Ferrera ziet bij Patro Eisden een club met stevige ambities. Hij noemt de Maasmechelse vereniging professioneel en wijst op de aanwezige structuur, infrastructuur en de wil om te presteren.

Dat maakt de uitdaging tegelijk duidelijk. Patro wil opnieuw vooruit na een moeilijke competitiestart en krijgt met Ferrera een trainer die de club snel moet leren kennen. Zijn eerste training staat maandag gepland.

Patro Eisden wil opnieuw vooruit

Voor Stijnen verandert er ondertussen veel, maar zijn invloed binnen Patro blijft groot. Na negen jaar als hoofdcoach schuift hij door naar de functie van sportief directeur. De trainerswissel betekent dus geen breuk met de club, maar wel een nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden.

Ferrera krijgt nu de taak om zijn ervaring te gebruiken binnen een club die nadrukkelijk verder wil groeien. De eerste antwoorden zullen op het veld moeten komen.