KVDO-voorzitter reageert na heisa en kondigt grote verandering aan

De voorbije dagen staat het bestuur van KV Diksmuide Oostende zwaar onder druk na kritiek van drie supportersverenigingen. Voorzitter Frederik Willaert reageert nu zelf en kondigt een hervorming van het bestuur aan. Ook over de interne juridische strijd geeft hij nieuwe informatie.

Drie supportersverenigingen haalden eerder deze week stevig uit naar de huidige bestuurswerking en riepen op tot een volledige reset. Een dag later komt voorzitter Frederik Willaert met een open brief op de officiële kanalen van KVDO.

Voorzitter reageert op onrust

Daarin benadrukt hij dat de club de voorbije weken in een moeilijke periode is beland. Volgens Willaert ontstond een deel van de onrust nadat één bestuurslid zich niet langer kon vinden in de werking van de vereniging en een procedure tegen de club opstartte.

De voorzitter laat weten dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan over de maatregelen en dwangsommen die dat bestuurslid tegen KVDO had gevraagd. Die vorderingen zijn volgens de club afgewezen.

Bestuur wordt hervormd en uitgebreid

Willaert wil de blik nu naar de toekomst richten. Hij kondigt aan dat het bestuur hervormd én uitgebreid zal worden. Daarbij moeten mensen uit zowel Oostende als Diksmuide nadrukkelijker bij de werking worden betrokken.

Volgens de voorzitter zijn daarover al gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van supportersclubs. Daarnaast wil KVDO meer aandacht besteden aan het dagelijks bestuur en de financiële werking van de vereniging. Die moeten volgens Willaert op een correcte en transparante manier controleerbaar zijn.





De voorzitter probeert tegelijk de tegenstelling tussen de twee steden te ontmijnen. "Eén club. Geen Diksmuide tegenover Oostende", schrijft hij in zijn open brief.

Sportief loopt het wél

Opmerkelijk is dat de bestuurlijke onrust contrasteert met de sportieve prestaties. KVDO staat na vijf wedstrijden tweede in Tweede Afdeling VV A met twaalf punten.

Willaert hoopt dat de rust snel kan terugkeren en dat de club opnieuw stabiliteit kan opbouwen. De hervorming van het bestuur lijkt daarmee een rechtstreeks antwoord op de forse kritiek van de supporters.