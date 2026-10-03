KVDO-voorzitter reageert na heisa en kondigt grote verandering aan

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
KVDO-voorzitter reageert na heisa en kondigt grote verandering aan
Word fan van KV Diksmuide Oostende! 24

De voorbije dagen staat het bestuur van KV Diksmuide Oostende zwaar onder druk na kritiek van drie supportersverenigingen. Voorzitter Frederik Willaert reageert nu zelf en kondigt een hervorming van het bestuur aan. Ook over de interne juridische strijd geeft hij nieuwe informatie.

Drie supportersverenigingen haalden eerder deze week stevig uit naar de huidige bestuurswerking en riepen op tot een volledige reset. Een dag later komt voorzitter Frederik Willaert met een open brief op de officiële kanalen van KVDO.

Voorzitter reageert op onrust

Daarin benadrukt hij dat de club de voorbije weken in een moeilijke periode is beland. Volgens Willaert ontstond een deel van de onrust nadat één bestuurslid zich niet langer kon vinden in de werking van de vereniging en een procedure tegen de club opstartte.

De voorzitter laat weten dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan over de maatregelen en dwangsommen die dat bestuurslid tegen KVDO had gevraagd. Die vorderingen zijn volgens de club afgewezen.

Bestuur wordt hervormd en uitgebreid

Willaert wil de blik nu naar de toekomst richten. Hij kondigt aan dat het bestuur hervormd én uitgebreid zal worden. Daarbij moeten mensen uit zowel Oostende als Diksmuide nadrukkelijker bij de werking worden betrokken.

Volgens de voorzitter zijn daarover al gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van supportersclubs. Daarnaast wil KVDO meer aandacht besteden aan het dagelijks bestuur en de financiële werking van de vereniging. Die moeten volgens Willaert op een correcte en transparante manier controleerbaar zijn.

De voorzitter probeert tegelijk de tegenstelling tussen de twee steden te ontmijnen. "Eén club. Geen Diksmuide tegenover Oostende", schrijft hij in zijn open brief.

Sportief loopt het wél

Opmerkelijk is dat de bestuurlijke onrust contrasteert met de sportieve prestaties. KVDO staat na vijf wedstrijden tweede in Tweede Afdeling VV A met twaalf punten.

Willaert hoopt dat de rust snel kan terugkeren en dat de club opnieuw stabiliteit kan opbouwen. De hervorming van het bestuur lijkt daarmee een rechtstreeks antwoord op de forse kritiek van de supporters. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e amateurliga A
2e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Diksmuide Oostende

Meer nieuws

RAAL zwaar gestraft na 47 ontploffingen: stevige sanctie uitgesproken

RAAL zwaar gestraft na 47 ontploffingen: stevige sanctie uitgesproken

10:00
Romelu Lukaku heeft duidelijke boodschap voor Fenerbahçe

Romelu Lukaku heeft duidelijke boodschap voor Fenerbahçe

09:00
2
Dompers voor Rode Duivels: Mark Van Bommel moet middenveld volledig omgooien tegen Frankrijk

Dompers voor Rode Duivels: Mark Van Bommel moet middenveld volledig omgooien tegen Frankrijk

08:30
7
Nathan De Cat wees Dortmund af voor Hoffenheim en legt nu uit waarom

Nathan De Cat wees Dortmund af voor Hoffenheim en legt nu uit waarom

08:00
De Bruyne steelt de show, maar Van Bommel weigert zich blind te staren op 3-0 Interview

De Bruyne steelt de show, maar Van Bommel weigert zich blind te staren op 3-0

07:20
1
Besparingen bij de VRT: moet je binnenkort betalen om naar het EK of WK te kijken?

Besparingen bij de VRT: moet je binnenkort betalen om naar het EK of WK te kijken?

07:00
1
Feestavond op Sclessin: De Bruyne schittert, Lukaku geeft perfect antwoord na rumoerige week

Feestavond op Sclessin: De Bruyne schittert, Lukaku geeft perfect antwoord na rumoerige week

22:37
Wat gebeurde er vandaag allemaal in de Nations League?

Wat gebeurde er vandaag allemaal in de Nations League?

23:00
Mats Rits spreekt klare taal over bekermatch met Beerschot tegen Anderlecht

Mats Rits spreekt klare taal over bekermatch met Beerschot tegen Anderlecht

22:30
Hoeft het niet meer? Steven Defour spreekt heel duidelijk over zijn toekomst als trainer

Hoeft het niet meer? Steven Defour spreekt heel duidelijk over zijn toekomst als trainer

22:00
Marco Kana beleeft opvallende ontmoeting tijdens interlandbreak

Marco Kana beleeft opvallende ontmoeting tijdens interlandbreak

21:30
Unieke kans: pop-up pakt dit weekend uit met 1.500 voetbalshirts De derde helft

Unieke kans: pop-up pakt dit weekend uit met 1.500 voetbalshirts

21:00
Rugnummer 10: Mika Godts zegt hoe hij dit meteen geflikt heeft

Rugnummer 10: Mika Godts zegt hoe hij dit meteen geflikt heeft

20:15
Deflandre doet boekje open over de fratsen van Rode Duivels tijdens Euro 2000

Deflandre doet boekje open over de fratsen van Rode Duivels tijdens Euro 2000

19:30
1
Philippe Albert wil verandering tegen Turkije en pleit voor deze Rode Duivel

Philippe Albert wil verandering tegen Turkije en pleit voor deze Rode Duivel

19:00
📷 OFFICIEEL Patro Eisden heeft nieuwe coach: opvolger voor Stijn Stijnen bekend

📷 OFFICIEEL Patro Eisden heeft nieuwe coach: opvolger voor Stijn Stijnen bekend

18:18
2
Wat deden Union, Essevee, Anderlecht, Standard & co in pittige oefenwedstrijden?

Wat deden Union, Essevee, Anderlecht, Standard & co in pittige oefenwedstrijden?

18:00
LIVE - Interlandbreak: Virgili maakt indruk bij Spanje U21

LIVE - Interlandbreak: Virgili maakt indruk bij Spanje U21

17:30
1
Live. Transfernieuws 2/10: Belg wil Bordeaux terug naar de top helpen

Live. Transfernieuws 2/10: Belg wil Bordeaux terug naar de top helpen

17:00
Genk moet steeds meer vrezen: derde club uit Premier League klopt op de deur voor ex-Gentspeler

Genk moet steeds meer vrezen: derde club uit Premier League klopt op de deur voor ex-Gentspeler

16:00
4
Bizar: 6 goals in extra tijd zorgen voor 6-0 en 9-2 eindstanden

Bizar: 6 goals in extra tijd zorgen voor 6-0 en 9-2 eindstanden

15:30
1
Italiaanse interesse in jongeling OH Leuven - en ook een nationale ploeg klopt aan

Italiaanse interesse in jongeling OH Leuven - en ook een nationale ploeg klopt aan

15:00
Axel Witsel openhartig over het omslagpunt en het grote geld in zijn carrière

Axel Witsel openhartig over het omslagpunt en het grote geld in zijn carrière

14:30
Na de felle kritiek: OH Leuven pijnlijk onderuit in de Champions League

Na de felle kritiek: OH Leuven pijnlijk onderuit in de Champions League

14:00
Veel winst voor Club, Genk en Union, maar ook ... groeiende ongelijkheid: econoom maakt zich zorgen

Veel winst voor Club, Genk en Union, maar ook ... groeiende ongelijkheid: econoom maakt zich zorgen

13:30
6
Nieuwe tegenslag voor Anderlecht: sterkhouder langer out

Nieuwe tegenslag voor Anderlecht: sterkhouder langer out

13:00
1
Van Bommel trekt duidelijke lijn bij Rode Duivels: "Tielemans vertaalt wel"

Van Bommel trekt duidelijke lijn bij Rode Duivels: "Tielemans vertaalt wel"

12:30
1
Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin”

Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin”

12:00
7
Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

11:15
91
Mbappé zorgt opnieuw voor ophef in Spanje: geblesseerd, maar wel in nachtclub

Mbappé zorgt opnieuw voor ophef in Spanje: geblesseerd, maar wel in nachtclub

11:30
Wat verdient Mark van Bommel bij de Rode Duivels? Het verschil met Ancelotti is hallucinant

Wat verdient Mark van Bommel bij de Rode Duivels? Het verschil met Ancelotti is hallucinant

11:00
1
Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern

Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern

10:30
27
Noa Lang heeft boodschap voor zichzelf: “Lef en schijt tonen”

Noa Lang heeft boodschap voor zichzelf: “Lef en schijt tonen”

02/10
Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit"

Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit"

02/10
7
Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn"

Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn"

02/10
9
Portugal swingt zonder Ronaldo, maar... geest blijft ronddwalen: spelers reageren

Portugal swingt zonder Ronaldo, maar... geest blijft ronddwalen: spelers reageren

02/10

Meer nieuws

Populairste artikels

2e amateurliga A

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 11:00 KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 SV Oudenaarde SV Oudenaarde
SV Oostkamp SV Oostkamp 19:30 Eendracht Aalst Eendracht Aalst
Racing Club Gent Racing Club Gent 20:00 RFC Wetteren RFC Wetteren
FC Lebbeke FC Lebbeke 20:00 Ninove Ninove
Sp. Petegem Sp. Petegem 20:00 Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken
SK Londerzeel SK Londerzeel 04/10 Hamme VW Hamme VW
Appelterre-Eichem Appelterre-Eichem 04/10 KM Torhout KM Torhout

Nieuwste reacties

JBond JBond over Dompers voor Rode Duivels: Mark Van Bommel moet middenveld volledig omgooien tegen Frankrijk CCpl CCpl over Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit" TatstOn TatstOn over Romelu Lukaku heeft duidelijke boodschap voor Fenerbahçe Boskofabbe Boskofabbe over De Bruyne steelt de show, maar Van Bommel weigert zich blind te staren op 3-0 De nonkel De nonkel over Besparingen bij de VRT: moet je binnenkort betalen om naar het EK of WK te kijken? GertjeFCB GertjeFCB over Uitspraken over vrouwenvoetbal in podcast Ongefilterd zorgen voor stevige rel poestexas poestexas over Nieuwe tegenslag voor Anderlecht: sterkhouder langer out Thomme Thomme over Deflandre doet boekje open over de fratsen van Rode Duivels tijdens Euro 2000 André Coenen André Coenen over België - Turkije: 3-0 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Veel winst voor Club, Genk en Union, maar ook ... groeiende ongelijkheid: econoom maakt zich zorgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved