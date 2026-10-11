Hein Vanhaezebrouck heeft zeer heldere mening over probleempositie bij Rode Duivels

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Hein Vanhaezebrouck heeft zeer heldere mening over probleempositie bij Rode Duivels
Foto: © photonews
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De Rode Duivels zijn met 6 op 12 begonnen aan hun avontuur in de Nations League. Frankrijk bleek te sterk, maar tegen Italië en Turkije werden nuttige overwinningen geboekt. Hein Vanhaezebrouck zag een aantal goede dingen, maar zag ook dat er een plaats is waar toch nog vragen over worden gesteld.

Zeker diep in de spits zijn er nog de nodige vragen over wie Mark van Bommel op termijn zal plaatsen. Romelu Lukaku ontbeert matchritme, maar de vraag is of hij wél zal spelen als hij ook in Turkije meer speelminuten zal maken.

"De Ketelaere is ideaal voor het voetbal dat Mark van Bommel wil brengen. Hij brengt energie en van Bommel heeft een spits nodig met energie. Iemand die loopt, die werkt en zich te pletter werkt zoals Vincent Janssen deed bij Antwerp. Dat heeft De Ketelaere ook gedaan, al scoort hij wat mij betreft te moeilijk", is Hein Vanhaezebrouck duidelijk in Sjotcast.

Charles De Ketelaere doet wat denken aan ... Vincent Janssen

"Hij zou meer moeten doen met de momenten die hij kreeg. Misschien gaat alles dan een beetje wegvallen of verminderen, maar de zorg is er op die positie. Het is een probleempositie, de diepe spits. We zijn nog zoekende naar een oplossing. Romelu Lukaku wordt ouder, maar hij speelt ook gewoon weinig."

"Spelers die op zestien jaar begonnen zijn, daar is het niet zo logisch van dat ze tot 36 jaar top zijn. Als je op het hoogste niveau doorbreekt op 22-23 jaar, dan is er die belasting nog niet geweest. Bij Lukaku is dat héél vroeg begonnen en die moet je erbij tellen. Dan is het lastig om op het hoogste niveau te blijven voor dat type speler met zoveel spieren. Dat is niet onlogisch voor mij."

Charles De Ketelaere is de beste optie volgens Hein Vanhaezebrouck

En dus tekent Vanhaezebrouck toch licht voorbehoud aan bij Big Rom. "De Ketelaere is de beste optie, maar hij is geen echte spits. Met Openda of Batshuayi kan je het niet gaan doen, neen. Fernandez-Pardo die ook als diepe spits fungeert moet te weinig indruk hebben gemaakt tijdens die trainingsweken en hij heeft blijkbaar niemand kunnen overtuigen om hem ook eens te zetten."

"Hij moet ook nog gaan bevestigen bij zijn club, maar als dat bij Newcastle United lukt mét geweldige cijfers? Dan zijn ze bij de Rode Duivels verplicht hem ook meer kansen te geven, maar hij zal het bij Newcastle United moeten afdwingen."

Openda Lois - De Ketelaere Charles - Fofana Malick
© photonews

"Het is uitkijken naar de anderen. Wie speelt er in de spits bij de beloften? Bassette, Vermant, Stassin, … zijn dat de mannen waar we moeten naar kijken? Of gaan we iemand moeten neutraliseren? Bijna alle hoop rust op Fernandez-Pardo op dit moment, hopelijk kan hij ontploffen bij Newcastle."

"Het is een speciale gast, moeilijk om meteen vat op te krijgen. Het heeft bij Gent lang geduurd voor hij zijn kans kreeg in de spits, maar hij deed het goed en hij kon dan wel iedereen overtuigen", ziet Vanhaezebrouck tot op heden nog niet al te veel opties opduiken de komende maanden of jaren. 

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