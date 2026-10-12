Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Vanhaezebrouck lyrisch over deze Belg: "Voor mij is dat logica"
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De Rode Duivels pakten in een lange interlandbreak 6 op 12 tegen Frankrijk, Italië en Turkije. De man die misschien het meest indruk maakte bij de Rode Duivels? Romeo Lavia. Volgens sommigen een verrassing, maar niet volgens Hein Vanhaezebrouck. Die is en blijft lyrisch over de Belg, dat dan weer wel.

Romeo Lavia maakte wel héél veel indruk bij de Rode Duivels. Met zijn passing - steeds vooruit, zelden lateraal of achteruit - kan hij het middenveld van de tegenpartij in één keer kapotspelen. Een unieke en heel belangrijke kwaliteit voor een voetballer toch wel.

En dus was Lavia dé man van de afgelopen interlandbreak in de Nations League. Voor velen kwam dat als een verrassing, maar niet voor Hein Vanhaezebrouck. "Voor mij is het logica. Voor velen is het een ontdekking en dat snap ik wel, tenzij je een abonnement hebt voor de Premier League."

Hein Vanhaezebrouck is lyrisch over Romeo Lavia, maar vindt het geen verrassing

"Die mensen gaan al gezien hebben tot wat hij in staat is. Het is gewoon een fenomeen, een van de beste middenvelders die er op de wereld rondlopen. Als hij fit blijft natuurlijk, dat is al jaren het probleem. Hij wordt vaak vervangen na een uur, maximaal 70-75 minuten en hij is al vaak voor een paar weken of maanden geblesseerd geweest."

En Vanhaezebrouck ging verder met zijn lofzang op de middenvelder van Chelsea en de Rode Duivels: "Telkens hij speelt zegt iedereen ‘wow, wat een middenvelder’. Men heeft het vaak over Rodri die het tempo bepaalt en nooit een bal verliest, maar je mag Lavia op hetzelfde niveau zetten hoor."

Het grootste probleem voor Romeo Lavia: fit blijven?

"Als hij fit blijft, dan is dat gewoon een van de beste ter wereld. Dan zou hij meedoen voor de Gouden Bal, inderdaad. Als hij fit blijft, zou hij bevestigen waarom hij dat kan verdienen. Hij heeft zo goede voeten, met links én rechts. Hij heeft een laag zwaartepunt, draait met de tegenstander weg, hij valt niet omver als je eraan hangt, probeert zoveel mogelijk vooruit te spelen en lijdt zelden tot nooit balverlies."

"In vorm zijn en alles zien? Hij heeft bijna 360 graden zicht. Hij scant ongelooflijk. Ik ben verrast dat analisten dat een verrassing vinden. Hij heeft het gewoon allemaal. Laat ons hopen dat hij er de volgende interlandperiode ook bij zijn en dat hij deze keer fit kan blijven. Het is een droom van een speler. Elke keer opnieuw was hij indrukwekkend, ook bij Chelsea."

Lavia Roméo
© photonews

"Het is een wereldspeler die we erbij krijgen en die we niet hadden in de tijd van Tedesco en Garcia. De kwaliteit druipt er gewoon van af, niemand komt bij hem in de buurt in deze selectie", schuwt hij de grote woorden niet in zijn analyse van de interlandbreak in Sjotcast.

De Belg kwam dit weekend niet verder dan achttien minuten tegen Bournemouth voor Chelsea. Daardoor zit hij na zes speeldagen in de Premier League op 281 speelminuten. Ook in Engeland gaan ze dus duidelijk heel erg voorzichtig met hem om.

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