Wat is er aan de hand met Aleksandar Stankovic? Onmisbaar bij Club Brugge, nu geen kans meer

Club Brugge speelt dinsdag in San Siro voor een Champions League-duel met Inter. Daar wacht Aleksandar Stanković mogelijk een bijzondere avond. De Servische middenvelder maakte vorig seizoen indruk bij blauw-zwart, maar moet bij zijn terugkeer naar zijn moederclub voorlopig vooral genoegen nemen met een bijrol.

Inter betaalde afgelopen zomer 23 miljoen euro om Stanković terug te halen uit Brugge. De club gelooft sterk in de kwaliteiten van de 20-jarige middenvelder en legde hem vast tot medio 2031. Toch verloopt zijn terugkeer voorlopig anders dan hij wellicht had gehoopt.

Stanković heeft na de eerste zes wedstrijden van het seizoen amper vijftien minuten op de teller staan. Dat is opvallend weinig voor een speler die bij Club Brugge een vaste waarde was geworden en zich ook op het Europese toneel had laten zien.

Concurrentie op het middenveld remt Stanković af

De belangrijkste verklaring ligt bij de concurrentie. Hakan Çalhanoğlu is bij Inter de vaste referentie als spelverdeler, terwijl Piotr Zieliński een meer ervaren alternatief vormt. Toen Çalhanoğlu eerder dit seizoen ontbrak, koos trainer Cristian Chivu voor Zieliński.

Bovendien moet Stanković zich aanpassen aan de eisen van de Serie A. Na passages bij Luzern en Club Brugge is de Italiaanse competitie opnieuw een stap hoger, zeker fysiek. Chivu liet hem tijdens de voorbereiding vaker spelen als diepe spelverdeler, een tactisch veeleisende positie waarin ervaring en positionering belangrijk zijn.

Inter ziet zijn beperkte speeltijd dan ook niet noodzakelijk als een alarmsignaal. De club wil zijn ontwikkeling zorgvuldig begeleiden en vermijden dat hij te snel te veel verantwoordelijkheid krijgt.



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Drukke kalender kan deur openen voor de ex-Bruggeling

Toch hoeft Stanković niet lang op nieuwe kansen te wachten. Inter wacht een bijzonder druk programma, met zeven wedstrijden in drie weken. Dat biedt Chivu mogelijkheden om zijn kern te roteren en ook spelers met minder speelminuten in te zetten.

De wedstrijd tegen Club Brugge komt bovendien op een bijzonder moment. Stanković kent de kwaliteiten van blauw-zwart en weet wat er op het hoogste Europese niveau wordt gevraagd. Vorig seizoen was hij bij de Bruggelingen goed voor negen doelpunten en vijf assists in 55 wedstrijden, cijfers die zijn aanvallende bijdrage onderstrepen.

Of hij dinsdag tegen zijn ex-ploeg veel speelminuten krijgt, valt af te wachten. Eén ding is duidelijk: Inter heeft stevig in hem geïnvesteerd, maar Stanković moet voorlopig nog geduld tonen om die investering ook op het veld te verzilveren.