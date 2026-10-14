Na pijnlijke nederlaag; Club Brugge doet Inter-coach Chivu twijfelen aan eigen aanpak

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Na pijnlijke nederlaag; Club Brugge doet Inter-coach Chivu twijfelen aan eigen aanpak

Cristian Chivu heeft na de pijnlijke 3-4-nederlaag tegen Club Brugge niet alleen zijn spelers aangesproken. De trainer van Inter legde ook de verantwoordelijkheid bij zichzelf. Vooral wat hij tijdens de rust had kunnen doen, bleef na de Europese stunt van Blauw-Zwart door zijn hoofd spoken.

Inter kreeg dinsdagavond vier doelpunten om de oren in San Siro. Nicolò Tresoldi maakte er drie voor Club Brugge, Romeo Vermant zorgde voor de vierde. Voor Chivu was vooral de manier waarop zijn ploeg de grip op de wedstrijd verloor moeilijk te verteren.

Chivu wijst naar zichzelf

"Ik neem mijn verantwoordelijkheid, omdat we in bepaalde wedstrijden misschien niet het juiste evenwicht vinden", verklaarde de Roemeen na afloop van de wedstrijd.

Hij ging nog een stap verder. "Misschien had ik tijdens de rust meer rust en kalmte moeten overbrengen", gaf Chivu toe. De trainer vond dat zijn ploeg aanvankelijk behoorlijk reageerde op de eerste tegentreffer en na de pauze kansen creëerde. Daarna sloeg de onrust toe.

"We verloren ons evenwicht en de afstanden bij het drukzetten", analyseerde hij. "We begonnen dingen te doen die niet passen bij een volwassen, ambitieuze ploeg van ons niveau."

Ook lof voor Club Brugge

Chivu gebruikte de fouten van Inter zeker niet als excuus om de prestatie van de bezoekers te minimaliseren. "We moeten de tegenstander krediet geven", zei hij. Hij prees de intensiteit, persoonlijkheid en technische kwaliteiten van Club Brugge, net als de snelheid op de flanken. Hij zal ongetwijfeld verrast zijn geweest door de aanpak van Ivan Leko.

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Tegelijk bleef de defensieve kwetsbaarheid hem dwarszitten. "Ik kan niet tevreden zijn met het aantal tegendoelpunten", klonk het. Volgens Chivu moet Inter zowel tactisch als mentaal bijsturen. Hij sloot zelfs niet uit dat zijn ploeg iets aan de aanpak moet veranderen.

Na twee nederlagen in evenveel Champions League-wedstrijden is de druk toegenomen. "We mogen vooral het vertrouwen in onszelf niet verliezen", benadrukte Chivu. Er volgen nog zes duels, maar in Milaan is duidelijk dat zijn ploeg snel antwoorden moet vinden. 

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