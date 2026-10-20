Courtois doorbreekt nu zelf de stilte over zijn toekomst bij Real Madrid

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Courtois doorbreekt nu zelf de stilte over zijn toekomst bij Real Madrid

De contractverlenging van Thibaut Courtois bij Real Madrid lijkt slechts een kwestie van tijd. Transferspecialist Fabrizio Romano meldde al dat er een volledig akkoord zou zijn. DAZN polste onlangs bij de Belgische doelman zelf naar de situatie.

Thibaut Courtois lijkt zijn avontuur bij Real Madrid voort te zetten tot de zomer van 2028. De Belgische doelman zou zijn huidige contract met één seizoen verlengen.

Thijs Vloebergh feliciteerde Courtois tijdens een interview al met zijn nieuwe overeenkomst, maar de keeper hield nog een kleine slag om de arm. "Het is nog niet rond. Maar normaal gezien wordt dat snel geregeld", reageerde hij.

Laatste details moeten nog worden besproken

Volgens Courtois staan er geen grote struikelblokken meer in de weg. "Er is geen probleem. We moeten gewoon een moment vinden waarop mijn makelaar en mijn vader de laatste details kunnen bespreken", legde hij uit.

Dat Real Madrid al in deze fase van het seizoen werk maakt van een verlenging, is volgens de Rode Duivel niet vanzelfsprekend. "Het is duidelijk zeldzaam om op mijn leeftijd en zo vroeg in het seizoen te verlengen. Gewoonlijk wachten ze tot na het seizoen, maar ik denk dat ze tevreden over mij zijn en dit zo snel mogelijk willen afronden."

Courtois wil nog lang in Madrid blijven

De 33-jarige Limburger voelt zich duidelijk nog altijd goed in de Spaanse hoofdstad. "Voor mij is het heel goed dat dit snel geregeld wordt. Mijn bedoeling is om hier nog lang te blijven. Daar doe ik alles voor", besloot de doelman van Real Madrid.

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