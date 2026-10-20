Zorgen om Vincent Kompany worden groter: Bayern komt met slecht nieuws

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zorgen om Vincent Kompany worden groter: Bayern komt met slecht nieuws
Foto: © photonews
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Vincent Kompany beleeft geen ideale voorbereiding op de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal. De Belgische trainer van Bayern München kampt al enkele dagen met fysieke problemen en nu heeft de Duitse topclub een nieuwe update gegeven over zijn toestand. Kompany moet dinsdag zowel de laatste training als de persconferentie aan zich laten voorbijgaan. Zijn aanwezigheid tijdens de Europese topper van woensdagavond is daardoor onzeker.

Bayern München bevestigde dinsdag via de eigen sociale media dat Kompany momenteel met een virusinfectie kampt. De voormalige Rode Duivel krijgt rust voorgeschreven en zal voorlopig niet op het trainingsveld verschijnen. Ook de traditionele persconferentie daags voor de Champions League-wedstrijd moet hij aan zich laten voorbijgaan. Assistent-trainer Aaron Danks neemt die taak over.

Problemen stapelen zich op voor Kompany

Het is niet de eerste keer dat Kompany de afgelopen dagen met fysieke ongemakken te maken krijgt. De trainer sukkelde eerder al met heupproblemen, waardoor hij tijdens de competitiewedstrijd tegen RB Leipzig niet voortdurend langs de zijlijn kon coachen. Zijn assistenten namen toen regelmatig het initiatief over om instructies aan de spelers te geven.

Daar komt nu dus ook een virusinfectie bovenop. Dat maakt de voorbereiding op de wedstrijd tegen Arsenal extra lastig. Bayern heeft nog niet bevestigd of Kompany woensdag voldoende hersteld zal zijn om zijn ploeg vanuit de dug-out te leiden. De Belgische coach moet voorlopig afwachten hoe zijn toestand evolueert.

Belangrijke Champions League-afspraak

De timing van de gezondheidsproblemen is bijzonder ongelukkig. Bayern München staat woensdagavond immers voor een belangrijke Europese confrontatie met Arsenal. Kompany wil met zijn ploeg een sterk resultaat neerzetten, maar moet de laatste voorbereidingen nu noodgedwongen overlaten aan zijn technische staf.

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Voorlopig is er geen sprake van een definitieve afwezigheid tijdens de wedstrijd zelf. De komende uren moeten uitwijzen of Kompany voldoende herstelt om woensdag alsnog op de bank plaats te nemen. Aaron Danks en de overige assistenten zorgen er intussen voor dat de voorbereiding op het duel met Arsenal gewoon kan doorgaan.

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