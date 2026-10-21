Club Brugge heeft Inter serieus pijn gedaan: Chivu grijpt drastisch in

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge heeft Inter serieus pijn gedaan: Chivu grijpt drastisch in

De spectaculaire 3-4-overwinning van Club Brugge tegen Inter heeft duidelijk sporen nagelaten in Milaan. Trainer Cristian Chivu is bijzonder ontevreden over de defensieve prestaties van zijn ploeg en overweegt een opvallende ingreep. Volgens La Gazzetta dello Sport wil de Roemeen zijn verdediging grondig herschikken voor het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk.

Inter kreeg tegen Club Brugge vier doelpunten om de oren, waarvan drie van Nicolò Tresoldi. Chivu was achteraf duidelijk over de problemen van zijn ploeg. "Ik moet iets veranderen", klonk het. Die woorden lijken nu ook concrete gevolgen te krijgen voor zijn basiself.

Chivu wil verdediging helemaal omgooien

Volgens La Gazzetta dello Sport werkte Chivu tijdens de laatste training aan een volledig nieuw defensief trio. Alessandro Bastoni zou centraal achterin komen te staan, met Manuel Akanji rechts en Carlos Augusto links. Vooral voor Yann Bisseck dreigt dat slecht nieuws, want de Duitser zou zijn basisplaats verliezen.

De mogelijke wijziging moet niet alleen voor meer defensieve zekerheid zorgen, maar ook het uitvoetballen verbeteren. Carlos Augusto zou vanuit de verdediging meer aanvallende impulsen moeten geven, terwijl Federico Dimarco op de linkerflank extra vrijheid krijgt. De beslissing is voorlopig nog niet definitief.

Vijftien tegendoelpunten in negen wedstrijden

De cijfers verklaren waarom Chivu dringend naar oplossingen zoekt. Inter slikte dit seizoen al vijftien doelpunten in negen officiële wedstrijden. In de Champions League incasseerden de Italianen zes treffers in hun eerste twee duels. Vooral de pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge heeft de defensieve kwetsbaarheid blootgelegd.


Opvallend genoeg lijkt doelman Josep Martínez voorlopig wel het vertrouwen te behouden. Ondanks zijn fouten tegen Real Madrid en Club Brugge zou hij opnieuw starten tegen Shakhtar. Chivu wil vooral vermijden dat zijn ploeg woensdag opnieuw defensief door het ijs zakt. De Italiaanse topclub heeft zijn eerste twee Champions League-wedstrijden verloren en staat onder druk om eindelijk punten te pakken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Inter Milaan

Meer nieuws

Harde klap voor OH Leuven: Birger Verstraete krijgt zware straf na rode kaart

Harde klap voor OH Leuven: Birger Verstraete krijgt zware straf na rode kaart

10:00
Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois

Mike Penders schrijft geschiedenis bij Chelsea: zelfs straffer dan Courtois

09:15
Mika Godts ziet zijn kansen groeien bij PSG, maar dan volgt koude douche

Mika Godts ziet zijn kansen groeien bij PSG, maar dan volgt koude douche

08:15
1
Belgische middenvelder kent opvallende ommekeer na moeilijke periode bij OH Leuven

Belgische middenvelder kent opvallende ommekeer na moeilijke periode bij OH Leuven

09:00
Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep

Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep

08:00
Grote zorgen bij tegenstander van STVV: problemen stapelen zich op

Grote zorgen bij tegenstander van STVV: problemen stapelen zich op

08:45
Na alle spanningen komt Allegri met opvallende boodschap over De Bruyne

Na alle spanningen komt Allegri met opvallende boodschap over De Bruyne

07:40
1
"Ze leidden me zelfs rond in de stad": transferdoelwit van Anderlecht blikt terug op afgeketste deal

"Ze leidden me zelfs rond in de stad": transferdoelwit van Anderlecht blikt terug op afgeketste deal

08:30
Hoe Wouter Vandenhaute de nieuwe sterke man bij... Standard had kunnen worden

Hoe Wouter Vandenhaute de nieuwe sterke man bij... Standard had kunnen worden

07:20
1
Brugge grijpt in voor komst van beruchte Franse fans: “Je zal ze niet zien in de binnenstad”

Brugge grijpt in voor komst van beruchte Franse fans: “Je zal ze niet zien in de binnenstad”

22:25
Is hij de nieuwe Timmy Simons? "Spelers zoals hij zie je niet vaak"

Is hij de nieuwe Timmy Simons? "Spelers zoals hij zie je niet vaak"

07:00
3
De meest besproken manager van de Premier League is in het geheim getrouwd met ravissante Duitse actrice

De meest besproken manager van de Premier League is in het geheim getrouwd met ravissante Duitse actrice

06:30
Vitor Bruno maakt het tegenstanders zo wel erg makkelijk: waarom zo voorspelbaar? Analyse

Vitor Bruno maakt het tegenstanders zo wel erg makkelijk: waarom zo voorspelbaar?

06:00
1
Champions League levert doelpuntenfestival op: PSG klopt Barcelona, De Bruyne blinkt uit bij Napoli

Champions League levert doelpuntenfestival op: PSG klopt Barcelona, De Bruyne blinkt uit bij Napoli

23:03
Messi klopt LeBron James en baseballfenomeen Ohtani en schrijft geschiedenis met indrukwekkend record

Messi klopt LeBron James en baseballfenomeen Ohtani en schrijft geschiedenis met indrukwekkend record

23:30
Club Brugge verrast met selectie voor Lens: Leko haalt opnieuw jong talent erbij

Club Brugge verrast met selectie voor Lens: Leko haalt opnieuw jong talent erbij

20:50
Lens-trainer waarschuwt voor Club Brugge: “In Frankrijk wordt de Belgische competitie weleens onderschat”

Lens-trainer waarschuwt voor Club Brugge: “In Frankrijk wordt de Belgische competitie weleens onderschat”

20:00
1
🎥 Thomas Meunier onder de indruk van jonge Belg die boven water komt: "Beste speler ter wereld"

🎥 Thomas Meunier onder de indruk van jonge Belg die boven water komt: "Beste speler ter wereld"

22:45
Tresoldi en Forbs maken Club Brugge slapend rijk: dit zijn hun nieuwe marktwaardes

Tresoldi en Forbs maken Club Brugge slapend rijk: dit zijn hun nieuwe marktwaardes

19:40
Deze scheidsrechters moeten de topmatchen van speeldag 9 in goede banen leiden

Deze scheidsrechters moeten de topmatchen van speeldag 9 in goede banen leiden

21:45
Youri Tielemans en Senne Lammens midden in chaos bij Manchester United

Youri Tielemans en Senne Lammens midden in chaos bij Manchester United

22:05
Opmerkelijke cijfers: Croky Cup scoort véél beter dan de reguliere competitie

Opmerkelijke cijfers: Croky Cup scoort véél beter dan de reguliere competitie

21:15
8
Dramatische ontknoping voor Lukaku: Fenerbahçe geeft zege tegen Slavia nog weg

Dramatische ontknoping voor Lukaku: Fenerbahçe geeft zege tegen Slavia nog weg

20:41
1
Real Madrid stuurt miljoenenfactuur naar Engelse topclubs

Real Madrid stuurt miljoenenfactuur naar Engelse topclubs

20:30
Vertrekt Joaquin Seys deze zomer bij Club Brugge? Goudhaantje antwoordt

Vertrekt Joaquin Seys deze zomer bij Club Brugge? Goudhaantje antwoordt

16:50
Italianen zijn het helemaal beu: De Ketelaere krijgt ervan langs

Italianen zijn het helemaal beu: De Ketelaere krijgt ervan langs

19:20
1
Ex-coach Ronaldo trapt na: "Hij kon het gewoon niet"

Ex-coach Ronaldo trapt na: "Hij kon het gewoon niet"

19:00
1
Ivan Leko schrikt van wat hij ziet bij Lens: "Ik had een ander beeld"

Ivan Leko schrikt van wat hij ziet bij Lens: "Ik had een ander beeld"

15:50
Standard houdt de adem in: vaste waarde kan topper tegen Genk missen

Standard houdt de adem in: vaste waarde kan topper tegen Genk missen

18:40
Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen

Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen

17:40
2
OH Leuven maakt fout en komt met opvallend gebaar voor Lommel-supporters

OH Leuven maakt fout en komt met opvallend gebaar voor Lommel-supporters

18:20
3
Van succes bij Antwerp naar pijnlijk ontslag: harde klap voor ex-assistent

Van succes bij Antwerp naar pijnlijk ontslag: harde klap voor ex-assistent

18:00
5
Ivan Leko geeft al iets prijs over CL-wedstrijd tegen Lens: "Ze zullen allebei spelen"

Ivan Leko geeft al iets prijs over CL-wedstrijd tegen Lens: "Ze zullen allebei spelen"

14:49
Club Brugge krijgt dubbele opsteker in aanloop naar Champions League-duel met Lens

Club Brugge krijgt dubbele opsteker in aanloop naar Champions League-duel met Lens

14:40
1
Courtois doorbreekt nu zelf de stilte over zijn toekomst bij Real Madrid

Courtois doorbreekt nu zelf de stilte over zijn toekomst bij Real Madrid

16:30
3
Opvallend: Genk-coach Thorup helpt Europese STVV-tegenstander een handje

Opvallend: Genk-coach Thorup helpt Europese STVV-tegenstander een handje

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 3
Fenerbahçe Fenerbahçe 2-2 Slavia Praag Slavia Praag
Sabah Sabah 1-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Liverpool FC Liverpool FC 4-3 Villarreal Villarreal
Manchester City Manchester City 5-1 AEK Athene AEK Athene
AS Roma AS Roma 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 4-3 Bodø Glimt Bodø Glimt
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-2 Barcelona Barcelona
FC Porto FC Porto 0-1 PSV PSV
Como Como 18:45 Manchester United Manchester United
Lille OSC Lille OSC 18:45 Galatasaray Galatasaray
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 21:00 RB Leipzig RB Leipzig
Aston Villa Aston Villa 21:00 Viking FK Viking FK
Club Brugge Club Brugge 21:00 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 21:00 Arsenal Arsenal
Real Betis Real Betis 21:00 Feyenoord Feyenoord

Nieuwste reacties

H.J. H.J. over OH Leuven maakt fout en komt met opvallend gebaar voor Lommel-supporters Sv1978 Sv1978 over Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Het verdict is gevallen voor Nathan De Cat: zware klap voor ex-Anderlecht-talent Goro Goro over Is hij de nieuwe Timmy Simons? "Spelers zoals hij zie je niet vaak" franchi franchi over Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen Snoek Snoek over Mika Godts ziet zijn kansen groeien bij PSG, maar dan volgt koude douche Olympia86 Olympia86 over Club Brugge - RC Lens: - Eldonte Eldonte over Na alle spanningen komt Allegri met opvallende boodschap over De Bruyne André Coenen André Coenen over Hoe Wouter Vandenhaute de nieuwe sterke man bij... Standard had kunnen worden poestexas poestexas over Vitor Bruno maakt het tegenstanders zo wel erg makkelijk: waarom zo voorspelbaar? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved