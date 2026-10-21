Club Brugge heeft Inter serieus pijn gedaan: Chivu grijpt drastisch in

De spectaculaire 3-4-overwinning van Club Brugge tegen Inter heeft duidelijk sporen nagelaten in Milaan. Trainer Cristian Chivu is bijzonder ontevreden over de defensieve prestaties van zijn ploeg en overweegt een opvallende ingreep. Volgens La Gazzetta dello Sport wil de Roemeen zijn verdediging grondig herschikken voor het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk.

Inter kreeg tegen Club Brugge vier doelpunten om de oren, waarvan drie van Nicolò Tresoldi. Chivu was achteraf duidelijk over de problemen van zijn ploeg. "Ik moet iets veranderen", klonk het. Die woorden lijken nu ook concrete gevolgen te krijgen voor zijn basiself.

Chivu wil verdediging helemaal omgooien

Volgens La Gazzetta dello Sport werkte Chivu tijdens de laatste training aan een volledig nieuw defensief trio. Alessandro Bastoni zou centraal achterin komen te staan, met Manuel Akanji rechts en Carlos Augusto links. Vooral voor Yann Bisseck dreigt dat slecht nieuws, want de Duitser zou zijn basisplaats verliezen.

De mogelijke wijziging moet niet alleen voor meer defensieve zekerheid zorgen, maar ook het uitvoetballen verbeteren. Carlos Augusto zou vanuit de verdediging meer aanvallende impulsen moeten geven, terwijl Federico Dimarco op de linkerflank extra vrijheid krijgt. De beslissing is voorlopig nog niet definitief.

Vijftien tegendoelpunten in negen wedstrijden

De cijfers verklaren waarom Chivu dringend naar oplossingen zoekt. Inter slikte dit seizoen al vijftien doelpunten in negen officiële wedstrijden. In de Champions League incasseerden de Italianen zes treffers in hun eerste twee duels. Vooral de pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge heeft de defensieve kwetsbaarheid blootgelegd.



Opvallend genoeg lijkt doelman Josep Martínez voorlopig wel het vertrouwen te behouden. Ondanks zijn fouten tegen Real Madrid en Club Brugge zou hij opnieuw starten tegen Shakhtar. Chivu wil vooral vermijden dat zijn ploeg woensdag opnieuw defensief door het ijs zakt. De Italiaanse topclub heeft zijn eerste twee Champions League-wedstrijden verloren en staat onder druk om eindelijk punten te pakken.