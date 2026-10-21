Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Dreigt rampscenario voor Manchester City? Zelfs eigenaar kan alles verliezen

Manchester City staat mogelijk voor een bijzonder drastische ingreep. De Engelse topclub, die verwikkeld is in een groot financieel schandaal, riskeert niet alleen sportieve sancties. Ook eigenaar Sheikh Mansour zou gedwongen kunnen worden om de club te verkopen. Dat heeft de voorzitter van de Engelse onafhankelijke voetbalwaakhond bevestigd.

Manchester City werd onlangs door een onafhankelijke commissie schuldig bevonden aan het omzeilen van de financiële regels van de Premier League. Volgens de commissie gebruikte de club schijnconstructies om over een periode van negen seizoenen meer dan 900 miljoen pond aan inkomsten kunstmatig op te drijven of kosten te drukken.

Zoals The Guardian meldt, heeft City inmiddels beroep aangetekend tegen die uitspraak. De Engelse topclub betwist de conclusies en spreekt van ernstige juridische en feitelijke fouten. Toch kan de zaak nog bijzonder zware gevolgen krijgen.

Eigenaar Manchester City kan gedwongen worden te vertrekken

David Kogan, voorzitter van de Independent Football Regulator, heeft in de podcast The Rest Is Football duidelijk gemaakt dat zijn organisatie verregaande bevoegdheden heeft. Wanneer een eigenaar een club op ongepaste wijze bestuurt, kan de toezichthouder hem verplichten afstand te doen van zijn aandelen.

Op de vraag of een eigenaar zo'n gedwongen verkoop kan weigeren, reageerde Kogan bijzonder duidelijk. "Nee, nee, nee. We hebben de absolute macht om dat te doen." Daarmee komt ook de positie van Sheikh Mansour, die sinds 2008 de grote man achter Manchester City is, mogelijk onder druk te staan.

Definitieve beslissing nog niet genomen

Toch benadrukt Kogan dat het veel te vroeg is om conclusies te trekken. Eerst moet de beroepsprocedure worden afgerond. Pas daarna zal de toezichthouder beslissen of een eigen onderzoek nodig is. Een gedwongen verkoop ligt dus voorlopig niet op tafel.

De zaak wordt ondertussen ook door de Britse financiële toezichthouder Financial Reporting Council onderzocht. Die bekijkt of er voldoende aanwijzingen zijn om een formeel onderzoek te openen. Voor Manchester City blijft de onzekerheid daardoor bijzonder groot, zowel op sportief als op bestuurlijk vlak.

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