Joshua Kimmich getroffen door familiedrama: zware domper voor Bayern

Bayern München heeft woensdag bijzonder droevig nieuws gekregen. Joshua Kimmich rouwt om het overlijden van zijn vader Berthold, die amper 57 jaar oud werd. De Duitse international zal daardoor woensdagavond niet in actie komen tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal. Dat heeft de club van Vincent Kompany officieel bevestigd.

Kimmich ontbrak dinsdag al op de laatste training van Bayern München. De club liet toen weten dat de middenvelder om persoonlijke redenen afwezig was. Aanvankelijk werd nog gehoopt dat hij woensdagavond zou kunnen spelen, maar inmiddels staat vast dat hij niet tot de selectie behoort.

Vader van Kimmich plots overleden

Volgens het Duitse Bild is zijn vader Berthold op 57-jarige leeftijd onverwacht overleden. Bayern München bevestigde zelf alleen dat er sprake is van een overlijden in de naaste familiekring. De club vraagt uitdrukkelijk om de privacy van Kimmich en zijn familie te respecteren.

Wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis befindet sich Joshua Kimmich heute nicht im Kader für das Spiel gegen Arsenal London. Im Namen der Familie bitten wir darum, ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen. In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich. — FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2026

"In deze moeilijke periode staat de volledige club achter Joshua Kimmich", klinkt het in de officiële mededeling van Bayern. De Duitse topclub betuigt zijn medeleven en vraagt om de familie de nodige rust te gunnen.

Vincent Kompany moet sterkhouder missen

Voor Vincent Kompany betekent de afwezigheid van Kimmich dat hij het woensdagavond zonder een van zijn belangrijkste middenvelders moet stellen. De 31-jarige Duitser is een vaste waarde bij Bayern en speelt een cruciale rol in de opbouw en organisatie van de ploeg.





Bayern München ontvangt Arsenal woensdag om 21 uur in de Allianz Arena. Naast Kimmich ontbreekt ook Michael Olise wegens een schorsing.