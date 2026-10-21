Na grote ongerustheid valt beslissing over Vincent Kompany bij Bayern

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Na grote ongerustheid valt beslissing over Vincent Kompany bij Bayern

Vincent Kompany kende persoonlijk moeilijke dagen door een virale infectie. De Bayern-trainer moest rust nemen, maar lijkt vanavond tegen Arsenal gewoon plaats te kunnen nemen op de bank.

Er bestaat uiteraard nooit een goed moment om ziek te worden. Toen Vincent Kompany werd getroffen door die virale infectie, moest vooral de mens achter de trainer even gas terugnemen.

Kompany moest rust nemen

Als workaholic en liefhebber van nieuwe uitdagingen legde de coach van Bayern München zich daar ongetwijfeld met tegenzin bij neer, net voor de langverwachte confrontatie met Arsenal. De Gunners versloegen de club uit Beieren vorig seizoen nog en Kompany wilde maar wat graag weerwerk bieden aan zijn Spaanse collega Mikel Arteta.

De Belg was te verzwakt om de training van Bayern bij te wonen en ontbrak ook op de persconferentie. Assistent-trainer Aaron Danks nam daar de honneurs waar.

Kompany opnieuw op het trainingsveld

Woensdag volgde er wel goed nieuws. Bild meldt dat Kompany aanwezig was op de velden van de Säbener Straße voor een ochtendtraining op woensdag.

Alles wijst er dus op dat hij vanavond gewoon op de bank zit bij Bayern. De vraag is wel in welke mate hij al zijn instructies zelf zal kunnen geven. Tegen Leipzig, toen hij ook hinder ondervond van heupproblemen, kon Kompany niet voortdurend langs de lijn blijven staan.

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