Thibaut Courtois hint naar opvallende onthulling: "Dan zullen de Belgen het misschien begrijpen"

Thibaut Courtois hint naar opvallende onthulling: "Dan zullen de Belgen het misschien begrijpen"
Foto: © photonews

Thibaut Courtois blijft ook op 34-jarige leeftijd uitblinken bij Real Madrid, maar die topprestaties vragen veel van zijn lichaam. De Belgische doelman wil pas na zijn carrière openlijk vertellen waarom extra rust soms noodzakelijk is.

Thibaut Courtois lag deze zomer opnieuw onder een vergrootglas. Zijn veelbesproken uitspraken over Spanje en zijn beslissing om niet met de Rode Duivels deel te nemen aan de Nations League zorgden voor heel wat reacties.

Achter beide dossiers schuilt volgens de doelman dezelfde reden: zijn fysieke toestand. Courtois heeft in zijn loopbaan al zware blessures overwonnen en voelt als 34-jarige topkeeper dat zijn lichaam meer aandacht vraagt dan vroeger.

Real Madrid blijft vertrouwen uitspreken

De Limburger bevestigde onlangs dat de gesprekken over een nieuwe contractverlenging bij Real Madrid positief verlopen. Dat is een duidelijk signaal: de Koninklijke is doorgaans niet mals voor spelers die de dertig voorbij zijn, ook niet wanneer het om clubiconen gaat.

Dat Real Madrid met Courtois wil doorgaan, bewijst dat hij nog steeds op hoog niveau presteert. Tegelijk maakt de Belgische nummer één duidelijk dat die lat bijzonder hoog ligt en dat daar ook een fysieke prijs tegenover staat.

Courtois houdt details voorlopig voor zich

In gesprek met DAZN liet Courtois verstaan dat hij later meer tekst en uitleg zal geven. "De dag waarop ik weet dat ik aan het laatste jaar van mijn contract begin en na dat seizoen stop met voetballen, zal ik uitgebreider over mijn fysieke toestand spreken", vertelde hij.

"Dan zullen de Belgen misschien begrijpen waarom ik soms meer rust nodig heb. Maar ik wil daar nu nog niet over praten", vervolgde hij. Thibaut Courtois lijkt daarmee te hinten op een verhaal dat hij pas na zijn afscheid volledig wil delen. Zijn gekende rechttoe-rechtaan stijl zal dan wellicht enkele hardnekkige misverstanden uit de wereld helpen.

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