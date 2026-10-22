Bloedbad voor Manchester United: kapitein haalt zwaar uit naar Carrick

Manchester United heeft een nieuwe bodem bereikt. De ploeg van Rode Duivels Senne Lammens en Youri Tielemans ging in de Champions League met 4-1 onderuit bij Como. De crisis bij de Engelse topclub wordt steeds groter en ook de positie van coach Michael Carrick lijkt stilaan onhoudbaar. Na afloop was de Engelsman bijzonder scherp voor zijn spelers.

Carrick stapte na het laatste fluitsignaal alleen naar de meegereisde supporters en stak verontschuldigend zijn handen in de lucht. Een opvallend beeld na alweer een pijnlijke avond voor United.

Op weg naar de fans schudde hij bovendien geen enkele speler de hand. Het voedde de speculaties over zijn toekomst, zeker omdat de ploeg al anderhalve maand op een overwinning wacht en in de Premier League slechts dertiende staat.

Bruno Fernandes zet vraagtekens bij tactiek van Carrick

Alsof de zware nederlaag nog niet volstond, kreeg Carrick ook kritiek van zijn eigen kapitein. Bruno Fernandes spaarde zijn trainer niet en stelde de tactische aanpak openlijk in vraag. Volgens de Portugees gaf United Como te veel ruimte door niet hoog genoeg druk te zetten en de tegenstander niet overal op het veld rechtstreeks op te vangen.

"De staf kiest ervoor om niet man tegen man te spelen en ruimte in de rug toe te laten. Maar zo geef je een ploeg als Como net vertrouwen", klonk het bij Fernandes. "Soms moet je meer durven wanneer je onder druk staat. Door zelf hoger druk te zetten en het hen moeilijk te maken. Hun centrale verdediger volgde mij overal. Dat moeten wij als team ook kunnen, maar dat is ons niet gelukt."

Carrick reageerde kort en krachtig op de kritiek van zijn aanvoerder. "Welk systeem je ook gebruikt, als je niet vooruit loopt of niet mee terugkeert, win je geen wedstrijden. Ik ben echt heel boos, maar ik neem de volledige verantwoordelijkheid op mij", stelde de coach.





Lammens en Tielemans kunnen afstraffing niet voorkomen

De nachtmerrie van United begon al na twee minuten. Nico Paz haalde van afstand uit en liet Senne Lammens kansloos met een knap schot. Como domineerde de openingsfase en United slaagde er nauwelijks in om grip op de wedstrijd te krijgen. Ook op het middenveld liep het stroef: Fernandes richtte zijn frustratie tijdens de eerste helft al op Tielemans.

De Belgische doelman moest tussendoor nog enkele keren ingrijpen en kwam ook goed weg toen hij Douvikas foutief leek af te stoppen in een gevaarlijke situatie. De vlag ging echter omhoog voor buitenspel, waardoor Como geen strafschop kreeg. Ondanks de zware avond behoorden Lammens en Tielemans volgens de beoordeling van de BBC tot de weinige United-spelers die nog een zes op tien kregen.

Na de rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Paz stuurde Douvikas diep, waarna de Griek beheerst voorbij Lammens afwerkte. Even later maakte Paz er zelf 3-0 van na een knappe individuele actie. Een kwartier voor tijd kopte Ramon ook nog de vierde Como-treffer binnen. De ingevallen Joshua Zirkzee, ex-Anderlecht, kon met een late eerredder de schade nog enigszins beperken: 4-1.

Hoe lang blijft Carrick nog zitten?

Voor United is de nederlaag meer dan een slechte Europese avond. De resultaten blijven uit, het spel overtuigt niet en nu stelt ook de aanvoerder publiekelijk vragen bij de tactische keuzes van de coach. De beelden van Carrick die zich alleen bij de supporters gaat verontschuldigen, maken de situatie er niet bepaald rooskleuriger op.