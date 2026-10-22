Duits bondscoach Klopp haalt live op tv uit naar Kompany en Bayern-coach reageert ijzig

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Duits bondscoach Klopp haalt live op tv uit naar Kompany en Bayern-coach reageert ijzig
Foto: © photonews

Vincent Kompany kreeg na het Champions League-duel tussen Bayern München en Arsenal onverwacht een stevige veeg uit de pan van Jürgen Klopp. De Duitse bondscoach uitte live op televisie zijn twijfels over de tactische aanpak van de Belgische trainer. Kompany kreeg de kritiek tijdens zijn persconferentie voorgelegd, maar weigerde erop in te gaan. “Daar antwoord ik niet op. Volgende vraag”, klonk het kortaf.

Klopp had tijdens de rust al zijn onbegrip uitgesproken over de manier waarop Bayern verdedigt wanneer het de bal niet heeft. “Ik weet tot op vandaag niet hoe Bayern München verdedigt in balverlies. Maar goed, ik zal verder blijven studeren. De ene keer spelen ze mandekking, dan weer niet, en nog een andere keer is het hybride en doen ze de twee in één wedstrijd. Wat is het nu?” De Duitser vond vooral dat Bayern te weinig druk op de bal zette bij de openingstreffer van Arsenal.

Klopp begrijpt de rol van Kane niet

Ook de rol van Harry Kane in het verdedigende werk kon Klopp niet overtuigen. De spits zakt bij balverlies soms terug om druk te zetten op het middenveld, en dat vindt de Duitse bondscoach moeilijk te begrijpen. “In balbezit is dat in orde, maar in balverlies… Dan zie ik hem ineens inzakken om mee pressing te voeren op het middenveld. Voor mij is dat… Kijk, ik ben de paus van het voetbal niet en iedereen mag doen wat hij wil, maar ik kan niet zeggen dat ik Bayern snap.”

De uitspraken zijn opvallend, omdat Klopp als bondscoach openlijk kritiek uit op de trainer van een van de grootste clubs van Duitsland. Bayern en Kompany krijgen de laatste maanden veel lof voor hun aanvallende voetbal, maar de risicovolle verdedigende aanpak roept ook vragen op. Klopp maakte duidelijk dat hij niet overtuigd is van de manier waarop de ploeg zich organiseert zodra ze het balbezit verliest.

Kompany weigert de discussie aan te gaan

Tijdens de persconferentie kreeg Kompany de woorden van Klopp voorgelegd door een Duitse journalist. De Belgische coach leek verrast en was zichtbaar niet opgezet met de vraag. Toch hield hij het bij één korte reactie: “Daar antwoord ik niet op. Volgende vraag.” Daarmee maakte hij duidelijk dat hij geen publieke discussie met de bondscoach wilde voeren.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Klopp zich kritisch uitlaat over Kompany. Voor de start van het Bundesliga-seizoen maakte hij al een opmerking over de manier waarop de trainer spelers positioneert. Toen verbaasde hij zich erover dat een linksachter bij Bayern op de nummer tien-positie terechtkwam. Kompany reageerde destijds door Klopp uit te nodigen om een training bij te wonen en gesprekken te voeren met de Duitse internationals van Bayern.

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Kritiek op ‘Kompany-ball’ laait op

De nieuwe uitspraken zullen de discussie over Kompany's speelstijl in Duitsland ongetwijfeld opnieuw aanwakkeren. Bayern wil dominant voetballen en hoog druk zetten, maar laat daardoor soms ruimte achter de verdediging. Voorstanders zien daarin een herkenbare en aanvallende voetbalvisie, terwijl critici vrezen dat die risico's op het hoogste Europese niveau afgestraft kunnen worden.

De timing maakt de woorden van Klopp extra opvallend. Kompany geniet bij Bayern veel vertrouwen en kreeg de voorbije dagen nog lof van clubicoon Karl-Heinz Rummenigge, die hem omschreef als “de leidende geest en de vader van het succes van Bayern München”. Of er werkelijk spanningen zijn tussen Klopp en Kompany, valt niet met zekerheid te zeggen. De publieke kritiek en de koele reactie van de Belgische coach zorgen er wel voor dat hun verhouding onderwerp van gesprek is geworden.

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