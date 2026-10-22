Thibaut Courtois waarschuwt FC Barcelona vlak voor Clasico

Zondag kijkt de voetbalwereld uit naar de Clasico tussen FC Barcelona en Real Madrid. Thibaut Courtois blikt vol verwachting vooruit op het duel. Na de 4-1-zege tegen Leipzig in de Champions League sprak de Belgische doelman woensdag kort over de komende topper.

Real Madrid staat na negen speeldagen derde in La Liga met 21 punten. De Koninklijke wil zondag de kloof met leider FC Barcelona, dat 27 punten telt, verkleinen. Atlético Madrid bezet met 22 punten voorlopig de tweede plaats.

Courtois kent het belang van de Clasico

De Clasico wordt zondagavond om 21 uur afgewerkt in Camp Nou, waar een kolkende sfeer wordt verwacht. Voor de Merengues wacht er geen eenvoudige opdracht, maar Courtois weet wat er op het spel staat: "We moeten uiteraard de achterstand op hen verkleinen en daarvoor moeten we winnen."

"We trekken dus met vertrouwen naar die wedstrijd en hopen te winnen. We moeten in onze ploeg geloven, een sterke match spelen en de kansen die we krijgen afwerken", vertelde hij aan Realmadrid TV.

Clean sheet als extra doel

Als doelman hoopt Courtois uiteraard ook zijn netten schoon te houden. "Ik hoop ook dat we goed verdedigen en geen doelpunt slikken", aldus de Rode Duivel.

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Tegen Leipzig kreeg Courtois woensdag wel nog een tegentreffer te verwerken in de 85e minuut. Dat doelpunt viel niet in goede aarde bij José Mourinho, die dat na afloop op zijn persconferentie ook duidelijk maakte.