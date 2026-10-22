Voorbije jaren bewijzen het: 3-0 van Club Brugge kan van levensbelang blijken

Club Brugge heeft zichzelf na drie speeldagen in de Champions League een uitstekende uitgangspositie bezorgd. Met zes punten op negen, waaronder een knappe stunt tegen Inter, mogen de Bruggelingen steeds meer hopen op een vervolg in het kampioenenbal. De 3-0 tegen Lens kan om nog meer redenen van belang zijn.

De statistiekenbureaus zien het alvast rooskleurig in voor de Belgische kampioen, die ondertussen bijna negentig procent kans zouden hebben om de volgende ronde te halen. Afhankelijk van de statistieken en simulaties die worden gebruikt zou Club Brugge op de elfde, dertiende of 21e plaats kunnen terechtkomen.

Club Brugge heeft bijna 90 procent kans op volgende ronde in Champions League

Blauw-zwart heeft momenteel al zes punten en zou volgens alle simulaties uitkomen op minstens tien punten, al kunnen dat er evengoed bijvoorbeeld ook dertien zijn. Na de wedstrijd op bezoek bij PSV Eindhoven binnen twee weken weten we alweer véél meer.

De Bruggelingen hebben met 6 op 9 in ieder geval al een goede zaak gedaan. En de 3-0 zou wel nog eens van extra waarde kunnen zijn voor blauw-zwart, want daardoor hebben ze ook een doelsaldo van +3 te strikken en al negen goals gemaakt.

Elk doelpunt telt

Als er ooit nood is aan het vergelijken van teams met evenveel punten, dan kan dat van waarde zijn. Vorig seizoen haalde Union SG de volgende ronde net niet met negen punten en een doelsaldo van -9. Toen was een doelsaldo van -2 wél voldoende voor de top-24.



Als Club Brugge nog één wedstrijd zou winnen en er vier zou verliezen, telkens met het kleinste verschil, dan komen ze op negen punten en een doelsaldo van 0 uit. Dat zou nog altijd voldoende kunnen zijn voor de top-24 bijvoorbeeld. Een jaar eerder had blauw-zwart elf punten nodig, maar gingen ze op doelsaldo door ten koste van Dinamo Zagreb. Of hoe elk doelpunt van belang kan zijn.