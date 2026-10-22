Youri Tielemans snoeihard na nieuwe dreun voor Manchester United

Manchester United zit steeds dieper in de problemen. De Engelse topclub leed woensdag een pijnlijke 4-1-nederlaag op bezoek bij Como in de Champions League. De druk op coach Michael Carrick neemt daardoor verder toe. Youri Tielemans was na afloop bijzonder streng voor zichzelf en zijn ploegmaats.

“Alles ontbrak”, gaf de kapitein van de Rode Duivels toe bij clubzender MUTV. “We waren als team niet samenhangend, we speelden niet goed samen en onze pressing was er niet.” Ook aan de bal liep het volgens Tielemans helemaal verkeerd. Manchester United slaagde er niet in om de juiste beslissingen te nemen en liet Como te gemakkelijk voetballen.

De frustratie was dan ook groot bij de Engelse club. “Natuurlijk raak je gefrustreerd tijdens de wedstrijd. Ze speelden te gemakkelijk om ons heen. Het was een slechte avond”, aldus Tielemans. Ook in de kleedkamer hing er na het laatste fluitsignaal geen prettige sfeer. Toch beseft de Belg dat zijn ploeg vooruit moet kijken, hoe zwaar de nederlaag ook aankomt.

Carrick biedt excuses aan bij meegereisde fans

De ontgoocheling was ook bij Michael Carrick duidelijk zichtbaar. De coach stapte na de wedstrijd naar het uitvak in het Stadio Giuseppe Sinigaglia om zijn excuses aan te bieden aan de meegereisde supporters. Tielemans begreep die reactie. “Ze reizen helemaal hierheen en willen dit niet zien”, klonk het.

Tielemans wil vooral daden zien

De middenvelder beseft dat excuses alleen niet volstaan. “Het enige wat we nu kunnen doen, is ons verontschuldigen. Maar we kunnen dat nog zo vaak doen: we moeten gewoon presteren op het veld en op dit moment lukt dat niet”, zei hij. Volgens Tielemans zijn het moeilijke tijden voor de supporters, die van de spelers mogen verwachten dat ze voor de club blijven vechten.



Manchester United krijgt zondag al de kans om een reactie te tonen. Dan komt Bournemouth op bezoek in de Premier League. Na de nieuwe Europese dreun zal de druk op Carrick en zijn spelers alleen maar toenemen. Een overtuigende prestatie is broodnodig om de crisis niet nog verder te laten escaleren.