Oliver Kahn haalt uit naar Jürgen Klopp na zware uitspraken over Kompany

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Oliver Kahn haalt uit naar Jürgen Klopp na zware uitspraken over Kompany
Foto: © photonews
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Oliver Kahn heeft zich verbaasd getoond over de uitspraken van Jürgen Klopp over het tactische systeem van Vincent Kompany bij Bayern München. De voormalige doelman en Bayern-topman vindt dat een bondscoach beter moet nadenken voor hij zich uitspreekt over het werk van een collega. “Ik moest even nadenken of hij de bondscoach was of nog steeds een voetbalanalist”, klonk het scherp.

De discussie ontstond tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Bayern en Arsenal, die op 2-2 eindigde. Klopp, tegenwoordig bondscoach van Duitsland, gaf tijdens de rust toe dat hij nog altijd niet helemaal begreep hoe Bayern zich zonder bal organiseert. Vooral de wisselende aanpak van de ploeg en de rol van spits Harry Kane riepen bij hem vragen op.

Kahn wijst Klopp op collegialiteit

“Tot op de dag van vandaag begrijp ik nog steeds niet helemaal wat Bayern defensief doet. Maar ik wil gewoon blijven leren”, had Klopp gezegd. Hij wees daarbij op de manier waarop Bayern afwisselt tussen verschillende verdedigende systemen: soms wordt er man tegen man gespeeld, op andere momenten kiest Kompany voor een andere aanpak.

Voor Kahn klonk die uitspraak eerder als een analyse van een commentator dan als een reactie van de Duitse bondscoach. “Het was zo’n typische uitspraak van een voetbalanalist. Natuurlijk kan dat ook worden opgevat als kritiek op een clubtrainer. Ik denk dat Jürgen Klopp zich daarvan bewust moet zijn”, stelde hij bij Triple – the Hagedorn Football Talk op RTL/Sky Sport.

De voormalige CEO van Bayern benadrukte dat er ook onder trainers een zekere collegialiteit moet bestaan. “Vooral een bondscoach moet precies weten wat hij zegt. Want dit kan ertoe leiden dat we zijn woorden gaan bespreken, en dat is precies wat nu gebeurt. Ik was verrast, want zulke uitspraken verwacht je normaal gesproken niet van een bondscoach.”

Kompany houdt de lippen stijf op elkaar

Kompany zelf koos ervoor om niet uitgebreid op de opmerkingen in te gaan. Na de wedstrijd tegen Arsenal hield de Belgische trainer zijn reactie kort. Daarmee vermeed hij dat de discussie over zijn tactiek verder zou worden aangewakkerd.

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Ook de Beierse minister-president Markus Söder kon de reactie van Kompany waarderen en noemde die “perfect”. Volgens Söder waren de woorden van Klopp op zich niet bijzonder problematisch, maar zouden de bondscoach en Bayern München wel een goede relatie moeten onderhouden.

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