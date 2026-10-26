Verrassing bij Newcastle: waarom ontbrak Matias Fernandez-Pardo op het wedstrijdblad?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Verrassing bij Newcastle: waarom ontbrak Matias Fernandez-Pardo op het wedstrijdblad?
Foto: © photonews

Newcastle won zondag met 0-2 op het veld van Crystal Palace op de achtste speeldag in de Premier League. Matias Fernandez-Pardo zat opvallend genoeg niet eens in de selectie. De Belg kampte met ziekte, zo bleek uit de eerste berichtgeving achteraf.

Sinds zijn komst naar Newcastle begin september kreeg Matias Fernandez-Pardo in elke wedstrijd minstens een plaats op de bank. Zijn prestaties konden voorlopig nog niet helemaal overtuigen, maar de 21-jarige Brusselaar bleef wel steevast betrokken bij de selectie.

Daar kwam zondag verandering in. Voor de verplaatsing naar Crystal Palace, die Newcastle met 0-2 won, ontbrak Fernandez-Pardo volledig op het wedstrijdblad. Dat zorgde voor vragen rond de voormalige speler van KAA Gent en Lille.

Geen blessure voor Fernandez-Pardo

Van een blessure is evenwel geen sprake. Fernandez-Pardo was ziek en werd daarom uit voorzorg aan de kant gehouden. Trainer Matthias Jaissle gaf daags voor de wedstrijd al tekst en uitleg op zijn persconferentie.

"Hij traint slechts gedeeltelijk mee", verklaarde de coach. Newcastle wilde geen risico nemen met de jonge Belg, die in zijn nieuwe shirt nog op zijn eerste doelpunt wacht.

Snelle terugkeer mogelijk

Mogelijk is Fernandez-Pardo binnen drie dagen alweer beschikbaar voor de bekerpartij op het veld van Everton in de EFL Cup. Lukt dat nog niet, dan krijgt hij volgend weekend een nieuwe kans: dan ontvangt Newcastle opnieuw Everton, ditmaal in de Premier League.

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