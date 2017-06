Drie goals in laatste drie minuten zetten Schotland-Engeland op z'n kop, Lewandowski en Duitsland heersen - het volledige overzicht

Tot minuut zeventig stond het immers nog 0-0 in Hampden Park, maar daarna begonnen de festiviteiten pas echt. Oxlade-Chamberlain opende de score en lange tijd leek Engeland de drie punten mee te nemen bij de rivalen.

Maar dat was buiten Leigh Griffiths gerekend. De Schotse aanvaller knalde in drie minuten tijd twee goals tegen de netten en bracht zijn land zowaar op voorsprong. Dat het twee vrije trappen waren, spreekt niet echt voor doelman Joe Hart.

Enkel door een ultieme goal van wie anders dan Harry Kane werd het nog gelijk. Bekijk hieronder de prangende beelden. Opgelet, het laden van de filmpjes kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

What a pass from sterling but kane gets all the credit pic.twitter.com/74cfnpakUS