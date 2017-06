Spanje en Italië blijven nek aan nek, Refaelov en Kalinic doen geen goede zaken

Groep D

Ierland-Oostenrijk 1-1

Ierland en Oostenrijk verdeelden de buit na doelpunten van Hinteregger en Walters. Het gelijkspel is vooral goed nieuws voor Ierland, dat aan de leiding blijft in Groep D van de WK-kwalificatie en dus op koers ligt voor het eindtoernooi in Rusland. Oostenrijk is pas vierde met acht punten.

Servië-Wales 1-1

Na doelpunten van Ramsey en Mitrovic verdeelden Servië en Wales de buit. Servië staat samen met Ierland aan de leiding, Wales is derde met 8 punten.

Moldavië-Georgië 2-2

Groep G

Macedonië-Spanje 1-2

Spanje speelde na snelle goals van David Silva en Diego Costa al snel vanuit een zetel tegen Macedonië. Toch was het rond het uur even schrikken voor de Spanjaarden, want Ristovski lukte de aansluitingstreffer. Doelpunten vielen er niet meer, en zo blijft Spanje aan de leiding met 16 punten.

Italië-Liechtenstein 5-0

Italië won afgetekend van Liechtenstein. Insigne, Belotti, Eder, Bernardeschi en Gabbiadini zorgden voor de goals. Italië telt, net als Spanje, 16 op 18 in Groep G.

Israël-Albanië 0-3

Albanië ging simpel winnen in Israël dankzij goals van Sadiku (2) en Memushaj. Refaelov speelde 58 minuten bij Israël.

Groep I

Finland-Oekraïne 1-2

In Groep I ging Oekraïne winnen op het veld van Finland. Konoplyanka opende de score voor de bezoekers, maar de match ontplofte pas écht in de slotfase. Pohjanpalo zorgde eerst voor de gelijkmaker, maar slechts luttele minuten later maakte Besedin er 1-2 van. Meteen ook de eindstand.

IJsland-Kroatië 1-0

De wedstrijd tussen IJsland en Kroatië leek lange tijd geen winnaar te krijgen, tot Magnusson in minuut 90 alsnog een gaatje vond in de defensie van de tegenstander. IJsland komt dankzij de zege naast Kroatië aan de leiding met dertien punten. Kalinic stond in doel bij Kroatië.

Kosovo-Turkije 1-4

Turkije won dan weer ruim op het veld van Kosovo. Sen, Under, Yilmaz en Tufan zorgden voor de Turkse goals. In de stand telt Turkije, net als Oekraïne, 11 punten.

Overzicht van alle gespeelde wedstrijden: