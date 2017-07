KV Oostende speelt goed mee, maar betaalt foutjes cash tegen weergaloze Germain en Marseille

Defensieve foutjes worden cash betaald. Dat bleek al bij Club Brugge tegen Baseksehir en hetzelfde mocht nu ook gelden voor Oostende in Marseille. Een voorzet vanop rechts werd meteen de 1-0 via een erg sterke Germain.

Halfweg de eerste helft ging de bal plots op de stip en kon Siani er 1-1 van maken, maar meteen daarna liep het meteen fout. Sanson was in de herneming best gevolgd en kon Marseille op voorsprong de rust inbrengen.

Na de pauze moest Proto meermaals Thauvin, Germain & co van extra doelpunten houden, maar op het uur was Germain hem toch opnieuw voorbij. Een afstraffing leek even in de maak, maar een erg knappe lob van Musona maakte de match opnieuw spannend.

Tot Germain zijn hattrick vervolledigde en zo l'OM een goede uitgangspositie gaf richting terugwedstrijd in Oostende. Toch mogen de Kustboys trots zijn op de wedstrijd die ze hebben gespeeld. We geven ook even alle uitslagen mee van donderdagavond.