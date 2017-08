Club Brugge scoort niet tegen tien Grieken en staat nu voor zware klus

Ivan Leko behield het vertrouwen in de elf die afgelopen vrijdag aan de aftrap verschenen tegen Zulte Waregem. Dat wil zeggen met Vanaken en Simons in de ploeg en Refaelov en Engels op de bank. Bij AEK verscheen de Griekse Belg Viktor Klonaridis aan de aftrap.

Club mist zijn start en komt heel goed weg

In de aanvangsfase had Club Brugge het allesbehalve onder de markt met AEK Athene. De Grieken begon fel en vol overgave aan de laatste voorronde van de Europa League, twee zaken waar het blauw-zwart toch wat aan ontbrak. De grootste kansen voor de pauze waren dan ook voor de bezoekers.

Nog voor de eerste zeven minuten verstreken waren, had Horvath zijn ploeg al twee keer flink recht moeten houden. Gelukkig was de Amerikaan goed wakker en ranselde hij een inzet van Mantalos en een afgeweken voorzet uit zijn korte hoek. Het was nodig!

Geen rode kaart voor Vranjes

Club probeerde het evenwicht te herstellen, terwijl AEK halverwege de eerste helft van geluk mocht spreken dat Vranjes slechts geel kreeg voor een aanslag op Dennis. Vanaken tekende voor de beste kans bij de thuisploeg. De rijzige middenvelder kopte een goed aangesneden corner van Vormer voorlangs. Aan de rust stond het nog 0-0.

(Lees verder onder de foto's)

Club Brugge toont ander gelaat, maar heeft moeite met tien Grieken

Na de pauze kwam Club Brugge met een andere ingesteldheid op het veld. De spelers van Leko waren gretiger en toonden dat ook echt. Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg AEK het ook een pak moeilijker om zijn tegenstander van het eigen doel weg te houden.

Grote kansen leverde dat niet op, al had Mechele van erg dichtbij wel beter mogen doen met de uitgelezen kopkans die hij kreeg. Niet veel later liep Livaja domweg tegen zijn tweede gele kaart aan en moest AEK met tien man verder.

De Grieken zakten na de rode kaart nog meer in – hoe zou je zelf zijn? Onder aanvoer van een goede Vanaken probeerde Club de druk langzaam maar zeker op te voeren. Het was Vanaken zelf die voor het grootste gevaar tekende. De spelmaker nam de bal prima op de slof, maar Anestis pakte uit met een al even goede redding.

Moeilijke, maar niet onmogelijke opdracht

Club probeerde het nog wel, maar het was vrijwel onbegonnen werk om de stevige Griekse muur te slopen. Met de inbreng van Wesley, Refaelov én Diaby probeerde Leko nog wel iets, maar het bleef bij 0-0. Club Brugge staat nu voor een moeilijke, maar niet onmogelijke opdracht in Athene.