Zwitserland naar het WK na draak van een match: "Leek alsof er koeien hadden gescheten op het veld"

Het was aan Noord-Ierland om minstens een keer te scoren om kwalificatie te proberen afdwingen, maar in een erg gesloten wedstrijd werd dat niet makkelijk.

Bovendien lag het veld ook bijzonder slecht in Basel. "Het leek alsof er een hordel koeien over het veld heeft gescheten vlak voor de match", was er veel kritiek op de grasmat.

That Swiss pitch looks like there's been a pile of cows let loose on it before the match! #SWINIR — Paul McMullen (@Paul_McMullen) November 12, 2017

Surely world cup qualifiers should be one off on neutral grounds? This pitch is an embarrassment #SWINIR — Chris Watson (@ChrisWatson86) November 12, 2017

If @NorthernIreland win this they should be seeded in the draw on the basis of completing tough mudder and qualification at the same time #SWINIR — stephen holderness (@pne_ste) November 12, 2017

Seferovic miste misschien de grootste kans tien minuten voor tijd, verder was het eigenlijk een eerder droeve wedstrijd, in de laatste minuut werd een bal van Noord-Ierland op de lijn gered.

De 0-0 was wel voldoende voor Zwitserland om naar het WK in Rusland te mogen, na een 27 op 30 in een groep met Portugal.