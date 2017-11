Wie had dat ooit gedacht... Italië er voor het eerst sinds 1958 niet bij op een WK

De heenwedstrijd in Solna eindigde op 1-0, waardoor de opdracht simpel was voor de Azzuri: alles op alles zetten en winnen! In een kansrijke eerste helft werd er niet gescoord. Italië had 76% balbezit maar kon het stevige Zweedse blok niet ontwrichten.

Ref Antonio Mateu Lahoz eiste een hoofdrol op. Hij kon de bal wel drie keer op de stip legde, maar verzuimde dat te doen. Italië had nog de grootste kans via Immobile. Doelman Olsen was geklopt, maar verdediger Granqvist bracht redding.

De tweede helft stond eveneens bol van de spanning. De tijd begon zachtjes weg te tikken in het voordeel van de Zweden en het spel werd snediger. De thuisploeg nam noodgedwongen risico's en speelde daardoor met vuur. Wanneer Olsen dan nog eens uitpakte met twee mooie saves, zakte de moed de tifosi helemaal in de schoenen.

Can’t imagine a World Cup without Italy. It’s not happened in my lifetime, but they’re on the brink. — Gary Lineker (@GaryLineker) 13 november 2017

In de toegevoegde tijd ging zelfs Buffon nog mee naar voren, maar het mocht niet baten. Italië verloor van de 42 laatste duels in San Siro geen enkele keer, maar dit gelijkspel zal ongetwijfeld als een grote nederlaag ervaren worden.

Italië is er niet bij op het WK, en dat voor het eerst sinds 1958. Zweden zal tot de late uurtjes en lang erna nog feest vieren. Zij mogen wel hun ticket naar Rusland boeken. Wie had dat ooit gedacht..