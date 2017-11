Romelu Lukaku alleen topschutter aller tijden, maar er is nog werk aan de winkel voor winnende Duivels

Jan Breydel niet uitverkocht

Makke Rode Duivels verrast door vurig Japans begin

Geen heerlijke avond voor de neutrale kijker

Romelu Lukaku alleen recordhouder bij Rode Duivels met 31e doelpunt

Jan Breydel was niet volgeraakt voor het oefenduel tussen de Belgian Red Devils en Japan. Toch was de sfeer prima. Gemoedelijk, met een Mexican Wave voor het eerst van de tribunes rollend in minuut 23 zowat. Thomas Meunier kreeg een paar open doekjes, Eiji Kawashima - ex-Standard - kreeg bij elke uittrap 'Sushi' over zich heen ... Brugse vaste prik, zo u wil.

Eden Hazard? Die was er niet bij, want hij kreeg een tik tegen Mexico en werd uit voorzorg gespaard. Broer Thorgan mocht wel in de basis starten, net als Chadli op links en Vertonghen en Kabasele achteraan naast Vermaelen. Bij de Japanners moesten Kubo en Morioka het doen met een plekje op de bank in het land waar ze momenteel de kost verdienen.

Sterke Kawashima

Na de uitspraken van Kevin De Bruyne over de tactiek en het systeem stond er toch wel wat druk op Roberto Martinez en de Rode Duivels om de fans een leuke avond te bezorgen en liefst uit te pakken met een (ruime) winstpartij. Het ontbrak de Rode Duivels echter aan snedigheid en efficiëntie voorin en aan zekerheid achterin om echt indruk te maken.

Thorgan Hazard kreeg voor de koffie misschien de beste kans, Kevin De Bruyne trapte een keertje op doel en veel gevaar kwam van Dries Mertens. Vaak was het echter te slap, de andere keren stond Kawashima pal. Hij wél gemotiveerd op Belgische bodem, zoveel is duidelijk. Bij de pauze al morrende fans, het is de nieuwe realiteit voor de Duivels.

Inertie

De traagheid en het gemor lieten zich ook na de rust ontvallen. Mirallas kreeg een halfuurtje, ook Dembélé moest opnieuw invallen om het verschil te maken. Lukaku kreeg nauwelijks een goede bal of voorzet, Kabasele schutterde meermaals achterin. En dan mochten de Duivels nog blij zijn dat Osako, Yoshida & co niet doeltreffend waren op het vele bezoekende gevaar.

Het was wachten tot minuut 72, toen de ingevallen Chadli vier man in de wind zette en Romelu Lukaku zijn 31e doelpunt bij de Rode Duivels op een presenteerblaadje aanbood. Alleen recordhouder dus bij de mannen, toch nog iets echt nieuwswaardig. Mignolet moest zich in het slotkwartier nog meermaals onderscheiden om de 1-1 te vermijden.

1 flits, Lukaku op 31

Het verschil met november 2013? Nu worden matchen tegen teams als Japan en Colombia/Mexico niet meer verloren. Maar er zijn ook nog gelijkenissen: het tempo is soms te traag en als enkele bepalende figuren er niet bij zijn (Hazard, Alderweireld, Kompany), schuttert het snel.

Roberto Martinez heeft nog een maand of acht om er een geoliede machine van te maken en ons land dichter bij een prijs te brengen dan de voorbije twee toernooien. De WK-selectie maken wordt een eerste moeilijke klus, want niet iedereen die zijn kans kreeg overtuigde.