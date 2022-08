🎥 WOW! Lewandowski begeleidt FC Barcelona met heerlijke goal naar 4-0 zege tegen Valladolid

FC Barcelona speelde vandaag in La Liga tegen Valladolid. Lewandowski nam met twee doelpunten zijn ploeg bij de hand en begeleidde Barcelona naar de drie punten.

Robert Lewandowski stond met FC Barcelona vanavond tegenover Valladolid in hun derde partij in La Liga. Xavi & co gingen op zoek naar een 7 op 9. De sinds deze maand nog maar 18-jarige Gavi mocht vandaag al zijn 50ste wedstrijd spelen op het middenveld van Barcelona. Na 24 minuten was het de Poolse ster Robert Lewandowski die voor het eerst op de avond de netten deed trillen. Vlak voor rust maakte Pedri er ook nog 2-0 van.

In minuut 64 besliste Lewandowski de wedstrijd met een heerlijk doelpunt. Dembele maakte een knappe actie lanks de rechter flank, kwam naar binnen en zette de Poolse spits op weg richting doel. Met een knap hakje verraste Lewandowski de gevolgde verdediger en de doelman en zo stond de 3-0 op het bord. Vlak voor affluiten zette Sergi Roberto met de 4-0 nog de kers op de taart. Knappe overwinning voor Barcelona.