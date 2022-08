Aubameyang bedreigd door overvallers met vuurwapens en geslagen met ijzeren staaf

Pierre-Emerick Aubameyang (33) is zondagnacht thuis overvallen en bedreigd door vier gemaskerde overvallers.

Pierre-Emerick Aubameyang zat zondag tegen Valladollid de hele wedstrijd op de bank. Eens terug thuis beleefde hij zondagnacht een nachtmerrie. De Gabonees werd overvallen, onder schot gehouden en zou ook geslagen zijn met een ijzeren staaf, dat meldt de Spaanse krant El Pais.

Gemaskerde overvallers wisten het huis van Aubameyang in Castelldefels, een buitenwijk in Barcelona, te betreden en gingen met een nog onbekend aantal waardevolle spullen aan de haal. De vier gemaskerde overvallers zouden Aubameyang gedwongen hebben zijn kluis te openen en waardevolle juwelen gestolen hebben om dan weg te rijden in de witte Audi A3 van Aubameyang.

De politie in Spanje zou een onderzoek gestart zijn, maar de daders zijn nog voortvluchtig. Zowel Barcelona als Aubameyang zelf hebben nog niet gecommuniceerd over de overval maar hij zou het wel goed stellen.