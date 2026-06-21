Volg België - Iran live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
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Datum: 21/06/2026 21:00
Competitie: WK
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: SoFi Stadium

LIVE.: Verrassing van formaat: Romelu Lukaku staat in de basis tegen Iran

België staat zondagavond voor een cruciale opdracht op het WK 2026. Na het teleurstellende 1-1-gelijkspel tegen Egypte kunnen de Rode Duivels zich tegen Iran geen nieuwe misstap veroorloven. Ook de Iraniërs begonnen hun toernooi met een gelijkspel, waardoor Groep G volledig nog volledig open ligt.

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Tijd   21:00 
Johan Walckiers vanuit Los Angeles
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Een feestje voor de match...
België (België - Iran)
België: Thibaut Courtois - Thomas Meunier - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Youri Tielemans - Nicolas Raskin - Alexis Saelemaekers - Kevin De Bruyne - Leandro Trossard - Romelu Lukaku
Bank: Arthur Theate - Axel Witsel - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Timothy Castagne - Amadou Onana - Matias Fernandez Pardo

Iran:
Bank:
19:38
 Ook Castagne, Raskin en Saelemaekers komen in de ploeg.

19:36
 Rudi Garcia is blijkbaar ook goed in het dribbelen van de pers. Gisteren zei hij nog dat hij waarschijnlijk niet start, maar nu staat Lukaku gewoon in de basis. Het zal wel niet voor de hele wedstrijd zijn.
Stella Artois is de beste manier om de dag te beginnen, toch?
Mexicanen, Noren, ... Er is ook veel ander volk te zien in de fandorpen en in de buurt van het stadion.
De Belgen op post! Wij op post! Klaar voor! Nu al!

België België
Courtois Thibaut  
Meunier Thomas  
Mechele Brandon  
Ngoy Nathan  
De Cuyper Maxim  
Tielemans Youri  
Raskin Nicolas  
Saelemaekers Alexis  
De Bruyne Kevin  
Trossard Leandro  
Lukaku Romelu  
Bank
Theate Arthur  
Witsel Axel  
Lammens Senne  
Penders Mike  
Lukebakio Dodi  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Moreira Diego  
Vanaken Hans  
Castagne Timothy  
Onana Amadou  
Fernandez Pardo Matias  
 

Vooraf

LIVE.: Verrassing van formaat: Romelu Lukaku staat in de basis tegen Iran
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Los Angeles
| 5 reacties
LIVE.: Verrassing van formaat: Romelu Lukaku staat in de basis tegen Iran

België staat zondagavond voor een cruciale opdracht op het WK 2026. Na het teleurstellende 1-1-gelijkspel tegen Egypte kunnen de Rode Duivels zich tegen Iran geen nieuwe misstap veroorloven. Ook de Iraniërs begonnen hun toernooi met een gelijkspel, waardoor Groep G volledig nog volledig open ligt.

Alles staat nog op scherp

Met één punt uit één wedstrijd voor alle vier de landen in de groep kan een overwinning in Los Angeles een enorme stap richting de zestiende finales betekenen. Bondscoach Rudi Garcia maakte na de remise tegen Egypte duidelijk dat België moet winnen om de kwalificatiekansen in eigen handen te houden.

De Rode Duivels maakten tegen Egypte weinig indruk. Pas na de invalbeurt van Romelu Lukaku kwam er meer dreiging in het Belgische spel. De spits is nog niet volledig wedstrijdfit, waardoor Garcia opnieuw moet afwegen of hij hem vanaf de aftrap brengt of als joker achter de hand houdt.

Iran met extra motivatie

Iran komt niet alleen sportief onder druk aan de aftrap. De ploeg van bondscoach Amir Ghalenoei kende een allesbehalve ideale voorbereiding op dit WK en moest de voorbije dagen verschillende logistieke hindernissen overwinnen.

Toch mag België de Aziatische grootmacht niet onderschatten. Iran toonde tegen Nieuw-Zeeland veerkracht en beschikt met Mehdi Taremi over een spits die uit het niets een wedstrijd kan openbreken. De defensieve organisatie blijft traditioneel sterk, al oogde de achterhoede in het openingsduel kwetsbaar.

Verwachte opstellingen

België: Courtois; Meunier, Mechele, Ngoy, Castagne; Raskin, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Noorafkan; Gholizadeh, Jahanbakhsh, Mohebi; Taremi.

Prono België - Iran

België wint
Populairste
2-0
(28x)		 3-0
(25x)		 2-1
(17x)

Vergelijking België - Iran

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WK

 Speeldag 2
Tsjechië Tsjechië 1-1 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zwitserland Zwitserland 4-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Canada Canada 6-0 Qatar Qatar
Mexico Mexico 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Australië Australië
Schotland Schotland 0-1 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
Turkije Turkije 0-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 5-1 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 2-1 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 0-0 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 0-4 Japan Japan
Spanje Spanje 4-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 21:00 Iran Iran
Uruguay Uruguay 22/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 22/06 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 22/06 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 22/06 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 23/06 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 23/06 Algerije Algerije
Portugal Portugal 23/06 Oezbekistan Oezbekistan
Engeland Engeland 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Kroatië Kroatië
Colombia Colombia 24/06 DR Congo DR Congo
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