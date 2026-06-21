LIVE.: Verrassing van formaat: Romelu Lukaku staat in de basis tegen Iran

België staat zondagavond voor een cruciale opdracht op het WK 2026. Na het teleurstellende 1-1-gelijkspel tegen Egypte kunnen de Rode Duivels zich tegen Iran geen nieuwe misstap veroorloven. Ook de Iraniërs begonnen hun toernooi met een gelijkspel, waardoor Groep G volledig nog volledig open ligt.

Alles staat nog op scherp

Met één punt uit één wedstrijd voor alle vier de landen in de groep kan een overwinning in Los Angeles een enorme stap richting de zestiende finales betekenen. Bondscoach Rudi Garcia maakte na de remise tegen Egypte duidelijk dat België moet winnen om de kwalificatiekansen in eigen handen te houden.

De Rode Duivels maakten tegen Egypte weinig indruk. Pas na de invalbeurt van Romelu Lukaku kwam er meer dreiging in het Belgische spel. De spits is nog niet volledig wedstrijdfit, waardoor Garcia opnieuw moet afwegen of hij hem vanaf de aftrap brengt of als joker achter de hand houdt.

Iran met extra motivatie

Iran komt niet alleen sportief onder druk aan de aftrap. De ploeg van bondscoach Amir Ghalenoei kende een allesbehalve ideale voorbereiding op dit WK en moest de voorbije dagen verschillende logistieke hindernissen overwinnen.

Toch mag België de Aziatische grootmacht niet onderschatten. Iran toonde tegen Nieuw-Zeeland veerkracht en beschikt met Mehdi Taremi over een spits die uit het niets een wedstrijd kan openbreken. De defensieve organisatie blijft traditioneel sterk, al oogde de achterhoede in het openingsduel kwetsbaar.





Verwachte opstellingen

België: Courtois; Meunier, Mechele, Ngoy, Castagne; Raskin, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Noorafkan; Gholizadeh, Jahanbakhsh, Mohebi; Taremi.