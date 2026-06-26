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Datum: 27/06/2026 05:00
Competitie: WK
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: BC Place Stadium
LIVE: Rudi Garcia gaat op de aanval inzetten met mogelijk nieuwe naam, maar... zonder Doku
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Vancouver
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LIVE: Rudi Garcia gaat op de aanval inzetten met mogelijk nieuwe naam, maar... zonder Doku
Foto: © photonews

Rudi Garcia zag er donderdagavond in Vancouver al een pak minder ontspannen uit. De Fransman weet dat hij de Rode Duivels naar winst moet leiden tegen Nieuw-Zeeland of met pek en veren overdekt (figuurlijk natuurlijk) het land zal uitgejaagd worden.

Het is simpel: om zeker te zijn van kwalificatie moet België vanavond (deze nacht in België) winnen van Nieuw-Zeeland. Iedereen dacht dat ook een gelijkspel ging volstaan, maar dat is intussen al een pak minder zeker geworden gezien de resultaten van de voorbije 24u.

Jeremy Doku zal waarschijnlijk niet aan de start van de wedstrijd staan gezien zijn over-en-weer-vlucht naar Londen voor zijn zoontje te zien geboren worden en omwille van zijn net herstelde luchtwegeninfectie.Hij kan uiteraard wel van de bank gehaald worden, wat ook zal gebeuren.

Theate, Castagne en Lukebakio?

Voor de rest verwachten we een heel aanvallende ploeg met zowel Tielemans, Vanaken en De Bruyne aan de aftrap. Ook Romelu Lukaku start zo goed als zeker, maar zal het ook weer geen hele match volhouden.

Achteraan krijgt Mechele het gezelschap van Theate en op de flanken worden De Cuyper en Castagne verwacht. Als vervanger van Doku zouden we wel eens Lukebakio te zien kunnen krijgen.


Enkel Garcia weet het zeker. In ieder geval lijkt de bondscoach na het WK sowieso geen contractverlenging te krijgen. De teneur is dat de Rode Duivels zich veel makkelijker hadden moeten plaatsen. 

Prono Nieuw-Zeeland - België

België wint
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland wint Gelijk België België wint
4.55% 2.27% 93.18%
Populairste
0-3
(20x)		 0-2
(19x)		 1-3
(13x)

Vergelijking Nieuw-Zeeland - België

Onderlinge duels gewonnen

0
0
1
13/08 13:45 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 0-1 België België

WK

 Speeldag 3
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 21:00 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 21:00 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 27/06 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 27/06 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 27/06 België België
Kroatië Kroatië 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 28/06 Argentinië Argentinië
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