Een dominant Beerschot gooit zichzelf terug in de titelrace na winst tegen Lierse

Vuur en passie op en naast het veld. Alle ingrediënten waren aanwezig om het voetbalweekend in de Challenger Pro League te beginnen. Beerschot gaf alvast een startschot om er een spannende titelstrijd van te maken.

Het Kiel stond direct in vuur en vlam voor deze wedstrijd tussen de twee provinciegenoten. Bengaals vuurwerk bij beide supportersclans en de toon was direct gezet om er een vurige wedstrijd van te maken.

Beerschot domineert, maar Lierse gevaarlijk

De eerste 15 minuten van de wedstrijd werden vooral gekenmerkt door balbezit van Beerschot. Dit was maar liefst 85%. Ze deden echter te weinig met dit balbezit om Teunckens echt te bedreigen. Buiten een paar plukballen had de doelman van Lierse weinig werk.

Je moet echter geen balbezit hebben om gevaarlijk te zijn. Vraag dit maar aan Lierse. Ocansey werd diep gestuurd, maar Matijas was iets sneller op de bal. Beerschot reageerde direct, maar de bal werd vlak voor de doellijn weggewerkt.

Lierse verrast Beerschot

Ondanks dat Beerschot het overwicht had was het toch Lierse dat op voorsprong kwam. Van Dessel geraakte uit de greep van de defensie van Beerschot en ging de linkerflank af. Met een perfecte voorzet zette hij Ocansey voor doel. De aanvaller twijfelde niet en schoot voorbij Matijas.

Zo stond de verrassende 0-1 op het bord.

IJzersterke Thibaud Verlinden met de reactie

Al heel de eerste helft was Verlinden een gesel voor de defensie van Lierse. Veel prima dribbels, maar zijn voorzetten kwamen echter niet aan. Dit veranderde in de 42ste minuut.

De voorzet van Verlinden kwam tot bij D'Margio Wright-Philips en deze twijfelde niet. De jonge Brit scoorde zo zijn tweede doelpunt van het seizoen en de bordjes stonden terug gelijk.

Beerschot is baas

Lierse leek in de tweede helft verdwenen. Beerschot had het balbezit, beste kansen, mooiste combinaties, maar... Het probleem waar al een heel seizoen het schoentje wringt...scoren. Het ontbreken van een echte goalgetter zorgde ervoor dat Lierse in de wedstrijd bleef.

Het was niet dat Teunckens van Lierse gedwongen was om de één na de andere redding te maken. Een paar keer moest hij tussenkomen, maar dan vooral op ballen die elke doelman moet hebben.

Blunderende Teunckens

Terwijl de doelman van Lierse voordien zonder grote problemen zijn wedstrijd aan het spelen was verandere dit in de 70ste minuut.

Een terugspeelbal op Teunckens zorgde ervoor dat Wright-Philips zijn kans rook. De aanvaller was al heel de tweede helft druk aan het zetten en dit loonde. Hij dwong Teunckens in de fout en smaakmaker Verlinden kon profiteren. Zo kwam de thuisploeg op een verdiende voorsprong.

Gouden zaak en diep dal

Soms kan zowel op het veld als in het klassement het verschil tussen twee clubs niet groter zijn. Beerschot domineerde de hele partij en dit leverde hen de drie punten op. Tegelijkertijd bracht hen dit ook terug op kop in de Challenger Pro League.

Voor Lierse begint het er slecht uit te zien. De Pallieters blijven op de 14de plaats staan in de Challenger Pro League en moeten hopen dat hun twee Luikse concurrenten (SL16 en Seraing) niet teveel punten meer pakken.