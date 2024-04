Volg straks Live: Kan Dender na Beerschot rechtstreekse promotie afdwingen naar 1A?

Nog amper twee speeldagen te gaan in de Challenger Pro League maar er moet nog veel beslist worden. Zowel bovenaan als onderaan het klassement.

Twee dingen staan al vast: SL16 als eerste daler en Beerschot als eerste stijger. Daartussen is nog veel mogelijk. Naast Beerschot stijgt er namelijk nog één club rechtstreeks naar 1A. Daar komen mathematisch nog 6 ploegen voor in aanmerking.

De ploeg die in pole positie ligt is FCV Dender. Geen onbekende in eerste klasse want in seizoenen 2007/2008 en 2008/2009 had de club al eens een tweejarig verblijf op het hoogste niveau. Met Boskamp, Borkelmans, Hayen en Emilio Ferrera hadden ze in he verleden bovendien enkele grote namen als coach.

© photonews

Dit seizoen moeten ze niet onder doen met Timmy Simons als T1. De ex-middenvelder doet het uitermate goed en loodste Dender naar een tweede plaats. Bovendien zijn ze bezig aan een reeks van 5 wedstrijden zonder nederlaag en 4 overwinningen op rij. Als je in 1B zulke resultaten kan behalen, doe je mee voor de knikkers.

Maar het is nog niet binnen want om promotie af te dwingen op de voorlaatste speeldag moeten de troepen van Timmy Simons winnen van zijn ex-ploeg Zulte Waregem. De degradant van vorig seizoen was torenhoog favoriet om opnieuw rechtstreeks te promoveren maar staat nu zelfs buiten de top 6 en maakt niet eens kans op de barrages om te promoveren.

© photonews

Essevee zal het zijn ex-trainer misschien wel gunnen maar heeft zelf nog redenen genoeg om voor de drie punten te gaan. In de heenwedstrijd werd het een 1-1 gelijkspel maar was Dender met 24 schoten tegen 5 veruit de beste ploeg.

Zal de stress toeslaan bij Dender? Dan kan Lommel misschien wel profiteren. Dender kan namelijk enkel rechtsreeks promoveren als Lommel niet zou winnen op het veld van Deinze, ook nog zo'n rechtsreekse concurrent. En Patro, die andere poeg in de top 6? Die spelen morgen tegen Oostende.

Volg Dender-Zulte Waregem straks om 20u met live-commentaar bij Voetbalkrant!