Zulte Waregem vergalt promotiefeestje van Dender en mag zelf blijven hopen

In een thuiswedstrijd rechtstreekse promotie afdwingen, dat was de opdracht voor Dender op de voorlaatste speeldag tegen Zulte Waregem. Om te beginnen moesten ze dan wel zelf winnen maar dat lukte hen niet. Na de 12/12 verloren 10 Dender-spelers met 1-3 van Zulte Waregem.

Zeer matige eerste helft

Waren het de zenuwen of niet, maar de eerste helft leverde zeer weinig doelkansen op. Enkele afstandsschoten die we normaal niet het vermelden waard vonden, moesten nu wel genoteerd worden. Verder was er nog een scherp aangesneden vrije trap van Dender-kapitein Hens en een scherpe voorzet van Ferraro maar beide voorzet/schoten gingen langszij.

Koude douche na rust

In de tweede helft duurde het minder lang vooraleer er iets gebeurde. Na een lange bal dook Gavriel voor Marzo de 16 in. Die zag geen andere optie dan de Essevee-speler neer te trekken waardoor Wim Smet niet anders kon dan naar de stip wijzen. Marzo kreeg bovendien ook nog eens een rode kaart. Vossen stuurde Gies de verkeerde kant op en zette de bezoekers op 0-1.

Ondanks het nummerieke ondertal voerde Dender de druk op richting het doel van De Wolf maar verder dan wat corners kwam de thuisploeg niet. Zulte deed het via de omschakeling en de eerste grote kans was meteen raak. Traoré vertrok sneller dan zijn tegenstander Ruyssen, omspeelde de doelman en legde de bal in het lege doel.

Korte hoop

Van ontreddering was er echter geen sprake want met nog tien minuten te spelen maakte Nsimba het doelpunt van de hoop. Na een prachtige voorbereidende actie van M'Barki kon Nsimba niet meer missen.

Die hoop duurde niet lang. Na ongelukkig uitverdedigen van Cools kon Traoré alleen op Gies doorgaan. Hij strafte het onbedoeld foutje af waardoor Zulte Waregem zegezeker was.

In de blessuretijd dikte invaller Vormer de score nog wat aan. Na een gemeten voorzet vanop links van Gavriel knikte de Nederlander de 1-4 eindstand via de grasmat voorbij Gies.