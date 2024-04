Straks Live: Geeft Beerschot titelteest wat meer glans tegen Patro Eisden?

De laatste speeldag van de Challenger Pro League is aangebroken. Een zorgeloze speeldag voor Beerschot want bij de kampioen staat alles in teken van het titelfeest.

Symbolische overwinning voor Beerschot

Beerschot was al twee speeldagen zeker van promotie en was zonder te spelen vorige week zeker van de titel. Op verplaatsing in Beveren verloren de Kielse Ratten hun eerste wedstrijd als kampioen van de Challenger Pro League. Al zal vooral de wedstrijd tegen Patro Eisden vrijdagavond een symbolische zijn om te winnen.

Want het is de eerste thuiswedstrijd van Beerschot sinds het veiligstellen van promotie en de titel. De spelers mogen zich dus aan een warm onthaal verwachten van de supporters in een volgepakt Olympisch Stadion. Iets waar zo toch wel naar uitkijken gaf onder meer speler Tom Reyners toe na de nederlaag in Beveren vorige week.

Patro: alle punten nodig

Onder Beerschot strijden er nog 4 ploegen om de tweede plaats en nog 3 extra voor play off-plaatsen. Een van die ploegen is tegenstander Patro Eisden. Ze staan op de zesde plaats en voelen Club Luik in de achtergrond naderen om hun play off-plaats in te pikken.

"We zullen moeten winnen", wist Patro-ttrainer Stijn Stijnen al te zeggen. "Als we de top 6 niet halen, zal het even zuur zijn. Maar we mogen wel tevreden zijn over afgelopen seizoen. Voor een eerste seizoen in 1B kon dat van ons wel tellen", aldus Stijnen.

