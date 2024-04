Kampioen Beerschot gaat ook in eigen huis onderuit tegen een meevierend Patro Eisden Maasmechelen

Beerschot heeft in eigen huis de fans niet kunnen verwennen op de laatste speeldag en verloor met 0-1 van Patro Eisden Maasmechelen. Een verlies dat ze bij Beerschot wel kunnen slikken, een levensbelangrijke overwinning voor Patro.

Zeer zwakke eerste helft

Het warme onthaal dat de Beerschot-aanhang aan hun spelers gaf werd niet gevolgd door een furieus begin van de thuisploeg. Beerschot was wel de meest dominante ploeg maar het lukte hen niet om een schot tussen de doelpalen te produceren.

Buiten een schot van Stef Peeters dat in één tijd werd geklemd door Stef Peeters lukte het ook de bezoekers niet om gevaarlijk te zijn waardoor 0-0 een logische ruststand was.

De tweede helft bracht niet al te veel beterschap. Beide ploegen creëerden het meeste gevaar via stilstaande fases maar de doelmannen hadden niet te veel moeite om hun netten schoon te houden.

Dan toch doelgevaar

Heekeren moest zich toch als eerste tonen. Maar tot tweemaal toe reageerde hij adequaat op schoten van Sanusi en Nzita. Het offensief van de thuisploeg leek ingezet maar het leek wel net datgene waar de bezoekers op wachtten.

Patro met de grootste kansen

Want niet veel later volgde een stevige waarschuwing van Patro. Na een corner bleef de bal hangen, ontzette Weymans van de lijn én bracht Mattijas nog goed redding. Het was slechts uitstel van executie voor de kampioen want twee minuten later werd het toch 0-1.

Na een vrije trap werd het leer goed de 16 in gedevieerd. Dansoko vond eerst nog de voet van Mattijas maar in de herneming faalde Bamona niet. Een doelpunt van goudwaarde voor Patro dat zich zo verzekerde van een plaats in de top 6.

Een tweede nederlaag op rij voor Beerschot, dat het zich niet al te na aan het hart zal laten komen. In een volgepakt Kiel waren de supporters vooral aan het wachten op de titelceremonie. De troepen van Stijn Stijnen maken zich op voor de play offs.