Kan Lommel SK alsnog rechtstreeks promoveren, of zorgt SK Beveren voor een verrassing door nog in de top zes terecht te komen?

Lommel SK krijgt vrijdagavond nog één kans om rechtstreeks te promoveren. De club deed het al heel het seizoen goed, maar liet de laatste weken vaak de kansen liggen.

De Limburgers zitten momenteel niet in de beste vorm. Eerst werd de derby tegen Patro Eisden Maasmechelen met 3-0 verloren. Nadien volgde onverwachts het 0-0 gelijkspel tegen RFC Seraing. Afgelopen weekend werd er alweer verloren, met 3-2 van KMSK Deinze.

Hierdoor heeft Lommel het niet meer in eigen handen. De ambitie was dit seizoen al snel duidelijk: promoveren naar de Jupiler Pro League.

Om dat zonder play-offs te doen is er vrijdagavond sowieso een resultaat nodig tegen SK Beveren. Voor een rechtstreekse promotie moet Lommel zelf winnen, moet Dender verliezen en mag Deinze niet meer dan één punt pakken.

SK Beveren kan ook nog in de top zes terechtkomen, al is die kans eerder klein. De club moet dan zelf winnen van Lommel, Patro Eisden of Zulte Waregem moet met veel doelpunten verschil verliezen én Club Luik mag niet winnen van Jong Genk.