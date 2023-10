Jonge Bruggelingen bezorgen Zulte Waregem ferme kater in operatie promotie

Zulte Waregem wilde in eigen huis minstens voor eventjes opnieuw de leidersplaats veroveren. Dan moest het wel voorbij Club NXT raken.

Voor onder meer Jelle Vossen en zeker Ruud Vormer was het een interessant gegeven om eens tegen Club NXT te mogen spelen. Met al hun ervaring wilde Essevee graag winnen tegen de jonkies van blauw-zwart, om zo voor minstens enkele uren opnieuw leider te worden.

Bij Zulte Waregem niet al te veel nieuwkomers in vergelijking met vorig jaar, enkel Decostere, Seigers en Traoré waren nieuwe namen in de basiself. Bij de bezoekers was Bjorn Meijer de meest opvallende naam, hij komt terug uit blessure en deed 45 minuten matchritme op.

© photonews

Na een teleurstellend eerste kwartier waren het de bezoekers die bij de eerste kans van de match meteen op voorsprong kwamen. Denzel De Roeve kon een actie vanop de rechterkant mooi afwerken en zo voor de 0-1 zorgen.

Essevee was even aangedaan, maar begon daarna wel steeds meer druk op de ketel te zetten. Zinho Gano had meermaals de gelijkmaker aan de voet of op het hoofd, maar liet na om er nog voor de rust 1-1 van te maken.

Gelijkmaker blijft uit

Na de koffie bleef Zutle Waregem de meest dominante ploeg, maar echt veel deed het niet met het overwicht. Jelle Vossen vond doelman Nick Shinton nog een keertje op zijn weg en ook de vijf invallers hadden het moeilijk om hun stempel te drukken.

De thuisploeg trok tot het bittere eind ten strijde, maar de gelijkmaker bleef uit. Club NXT komt zo met 13 op 21 naast Zulte Waregem in de stand, Lommel krijgt de kans om verder uit te lopen later op de zondag.